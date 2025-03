Soy una maruja

Según la RAE, el término «maruja» es una mujer que se dedica solo a las tareas domésticas y a la que suele asociarse a ciertos ... tópicos como el chismorreo, la dependencia excesiva de la televisión, etc. Hablemos de ese etc.

El lenguaje coloquial puede ser despectivo como en este caso, lo utilizamos incluso para un hombre cuando es un amo de casa. ¿Por qué tenemos que etiquetar de esta forma? Os garantizo que las mujeres que no trabajan fuera son empleadas a jornada completa, y dudo mucho que el tiempo que les sobra lo dediquen solo al chismorreo o la televisión. Hay otras prioridades además de las tareas domésticas, ese etc., del que nunca se habla, como atender a sus hijos (si los tienen), asistir a las reuniones escolares, donde rara vez acuden los padres, citas médicas, compras, cuidar a sus mayores… podría seguir, seguro que olvido alguna más. Pero tienen vida y también leen, se forman, hacen ejercicio, viajan y lo más importante, la mayoría buscan empleo y el resultado es que no tienen cabida en el mundo laboral.

He sido una maleducada, en primer lugar tendría que haberme presentado. Soy Esperanza Mancera, escritora, y cada quince días os dejaré un artículo de opinión. Se centrarán en el mundo rural. Aunque nací en Badajoz, desde hace más de treinta años resido en un pueblo del sur de Extremadura. Trabajo actualmente como gerente agroalimentario en una entidad bancaria. Intentaré reflejar la situación actual, no solo de las mujeres, sino también de los problemas de las personas que se dedican al sector agroganadero, así como de la despoblación, la sequía o cualquier tema que considere de interés.

En esta ocasión, he dirigido una mirada a las mujeres que son denostadas, bien por su falta de formación o por su imposibilidad de alcanzar un trabajo decente en el mercado laboral. La única salida para ellas es ser autónomas, montar su negocio y rezar para que las cuotas de la Seguridad Social, los impuestos, el pago de la energía y los gastos de primera instalación se amorticen en los dos primeros años. A 31 de diciembre de 2023 el 33,60% de los autónomos en Extremadura eran mujeres, una cifra nada despreciable, y lo más curioso es que el número sigue aumentando, sobre todo en el sector servicios. Otro dato asombroso es que de estas, el 57,8% son mayores de 45 años.

Ahora la pregunta, ¿qué relación hay entre una maruja, una autónoma o una trabajadora por cuenta ajena? La autoestima, el desarrollo personal, el positivismo, la lucha por la igualdad y la superación. Todas somos marujas. ¿Quién no llega a casa y se distrae con la televisión? ¿Quién no llama a una amiga y le cuenta su día? Que conste que los hombres también lo hacen y nadie los critica por ello. Vamos a proponernos valorar a esas mujeres que dedican su vida al cuidado de los demás, lo compaginen o no con el trabajo fuera de casa. Hago un llamamiento a las empresas de Extremadura y al gobierno regional para incentivar el empleo de estas mujeres, que no tuvieron la oportunidad de formarse, pero que aún están a tiempo.

Sí, trabajo fuera y dentro de casa, y sí, soy una maruja.