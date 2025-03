Mamá, quiero ser docente

La rama de Educación es la que acoge a un número mayor de alumnado en la Universidad de Extremadura, así como en el resto de ... los centros españoles. Seamos realistas, es el trabajo ideal por muchos motivos: proporciona estabilidad económica, ayuda a la conciliación de la vida familiar, vacaciones…

En España, el gremio de los docentes tiene aproximadamente 175 días lectivos, aunque esta cifra puede variar en función de las comunidades. Las cuentas están claras; la mitad del año no trabajan. Además, no olvidemos, que en la educación secundaria tenemos a ingenieros, matemáticos, psicólogos… que han optado por una oposición y ejercen como profesores. Confieso que en alguna ocasión me pregunté por qué no me había dedicado a la educación, podría haberlo intentado. Entonces, pensé que la carrera de docente debía ser vocacional y desistí. Seamos realistas, menos del 20% de las personas que se dedican a la enseñanza lo hacen por vocación y así se demuestra en los resultados académicos. No dudo de sus conocimientos, pero sí de su capacidad para transmitirlos. Se limitan a cumplir con su jornada laboral. De hecho, cada vez es más normal que nuestros hijos acudan a clases particulares extraescolares, pagadas, como apoyo. No me gusta generalizar y os aseguro que he encontrado a personas con verdadera pasión por la enseñanza, y que contribuyen a la formación y desarrollo personal de sus alumnos. La carrera de magisterio está idealizada; el procedimiento para conseguir una plaza en un centro público no es un camino de rosas. No olvidemos que es necesario aprobar una oposición y, aun así, no garantiza un puesto de trabajo fijo. En muchos casos, hay que ejercer como interino y repetir un año tras otro la oposición hasta conseguirlo. No todos los que estudian la carrera de educación consiguen su objetivo y tienen que buscar otras salidas. En nuestra región, el curso ha comenzado con casi 3.000 alumnos menos. El ratio de natalidad decrece cada año y aunque en principio no habrá recortes, tarde o temprano será inevitable debido a la despoblación. Cuando en una familia se escucha la frase: «Mamá, quiero ser docente». La primera respuesta es siempre positiva, sobre todo, para los abuelos, que velan por la seguridad laboral de sus nietos. Deberíamos reflexionar y preguntarles: «¿Por qué?». Posibles respuestas: «Me gustan los niños, por las vacaciones, por la seguridad laboral, por el sueldo…». Con dieciocho años es difícil tener claro tu futuro, a no ser que la elección de tus estudios sea vocacional, como es el caso de la rama de la salud, donde la nota de corte es fundamental. No quiero decir con esto que la Educación sea un cajón de sastre, ni mucho menos. Hay muy buenos expedientes académicos que optan por ella. Si alguno de tus hijos está interesado en ejercer como docente, pregúntale. La respuesta ideal sería: «Porque quiero contribuir en la transformación social, formar desde la creatividad y la imaginación, proporcionar herramientas para su desarrollo personal, aprender de los alumnos cada día y construir un sistema educativo de calidad». Me hago eco de una frase del informe McKinsey: «La calidad del sistema educativo no puede ser mejor que la calidad de sus docentes».