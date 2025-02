Lo que el lodo se llevó

Comenta Compartir

Por primera vez, desde que publico en esta columna, he temido enfrentarme a la página en blanco o al bloqueo como escritora. El bombardeo de ... noticias sobre la DANA me ha saturado; la destrucción, la miseria, la muerte, la colaboración ciudadana, las muestras de apoyo y los debates sobre cómo han actuado los que nos gobiernan. Habitualmente, antes de sentarme delante del ordenador para escribir el artículo, me informo de la actualidad. Los primeros días escuchaba o leía todo lo referido a la catástrofe y empaticé con la frustración de las familias afectadas, quizá demasiado. Sentí impotencia, tristeza e incertidumbre. Por supuesto, colaboré con un donativo, que si bien solo servirá para que mi conciencia se quede tranquila, porque tarde o temprano, desviaremos la atención hacia otro lado. Los acuerdos para la recuperación de las infraestructuras básicas y la movilidad están en marcha, en este sentido, me alegro de que el gobierno central y autonómico remen en la misma dirección. También se han aprobado indemnizaciones y ayudas para las personas que lo han perdido todo. Sin embargo, como madre, me hago la siguiente pregunta: ¿Volverá a pasar? A causa de lo ocurrido, la pasada noche, después de cenar, mi hijo nos preguntó qué salvaríamos en caso de que saltara en nuestro teléfono una alerta y solo tuviéramos unos minutos para abandonar la casa. Las respuestas fueron variadas y algunas coincidentes, como el teléfono. Ahora, no hubiera contestado igual. Para mí lo más importante es mi familia y nada más. Por eso, pienso que buscaría otro lugar donde vivir sin el miedo a que una nueva DANA sacudiera mi hogar, mis recuerdos y, en definitiva, mi vida.

Sí, lo sé, el problema es que la mayoría de las familias no tienen ninguna posibilidad de empezar de nuevo. Algunas han perdido no solo a los seres queridos o sus viviendas, sino los puestos de trabajo y sus negocios, incluso los vehículos o las líneas de cercanías para poder desplazarse, y siguen incomunicados. Además de luchar contra la impotencia de encontrarse solos entre escombros y fango, se ven obligados a proteger lo poco que les queda. Los actos de pillaje, vandalismo y robo se han sucedido tras el desastre, para mí es incompresible. La imagen apocalíptica de la zona arrasada, que hemos podido ver una y otra vez, nos ha impactado. Por testimonios de compañeras que residen en algunas de las localidades, me aseguraran que es mucho más duro el caos en la zona cero y reiteran su agradecimiento a los miles de voluntarios, la mayoría gente joven. Civiles, que sin dudarlo, armados con cubos, cepillos y palas se desplazaron a pie para ayudar a sus vecinos por los llamados «puentes de la solidaridad». Desde todos los puntos de España han llegado muestras de apoyo, porque como escribió Antonio Machado: «Solo el pueblo salva al pueblo». El lema de esta gran tragedia. La lucha contra el lodo no ha terminado aún, desaparecerá de las calles y de las casas, pero nunca de los corazones de aquellos que han sufrido las consecuencias de la fuerza de la naturaleza, la cual buscó su camino a través del hormigón.

