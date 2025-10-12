El latido que nos une

Cada 12 de octubre, España se detiene un instante para mirar hacia dentro y hacia fuera. Es el Día de la Hispanidad, una fecha que, ... más allá de desfiles y banderas, nos invita a reflexionar sobre lo que nos une: una lengua que canta en acentos diversos, una historia compartida con luces y sombras, y un latido cultural que atraviesa océanos.

Recuerdo los primeros años en que esta fecha significaba poco más que un día sin colegio. Pero con el tiempo, y quizás con la madurez que da la distancia, empecé a entender su peso simbólico. No como una exaltación patriótica sin fisuras, sino como una oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestras contradicciones, y con ese vínculo invisible que nos conecta con millones de personas que, desde Buenos Aires hasta Manila, comparten palabras, gestos y memorias que nacieron en esta tierra. Extremadura está vinculada históricamente a América, no solo por nuestros conquistadores, sino por ser la semilla de la expansión de una lengua, ahora común. Hago un inciso, merecido, para recordar que del 22 al 25 de octubre, Cáceres se convertirá en el epicentro de la literatura en español con la celebración de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Por primera vez, este prestigioso encuentro literario se traslada a España, y lo hace no a Madrid ni a Barcelona, sino a Extremadura. Continúo. La nostalgia no es solo mirar atrás con melancolía. Es también reconocer que hubo momentos en que supimos construir puentes. Que hubo generaciones que, pese a las heridas, apostaron por el diálogo, por el mestizaje, por la convivencia. El Día de la Hispanidad debería ser eso: una celebración de la unión en la diversidad, del respeto mutuo, del legado compartido que nos hace más ricos culturalmente.

En tiempos de polarización, de discursos que fragmentan y etiquetas que excluyen, esta fecha puede ser un recordatorio de que la identidad no es una trinchera, sino un espacio de encuentro. Que ser español, hispano, latino o filipino no son categorías cerradas, sino relatos abiertos que se entrelazan. Y que la lengua que hablamos, el arte que compartimos y las historias que nos emocionan son testimonio de una unión que no necesita uniformidad para ser fuerte.

La Hispanidad no es un recuerdo imperial ni una celebración acrítica del pasado. Es, o debería ser, una mirada honesta a lo que fuimos, a lo que somos, y a lo que podríamos ser si apostamos por el entendimiento. Es recordar que hay una comunidad global que, con sus propias voces y ritmos, sigue dialogando con nosotros. Que hay escritores, músicos, cineastas, pensadores que, desde distintos rincones del mundo, siguen alimentando ese fuego común que nos conecta.

Hoy, más que nunca, necesitamos símbolos que nos unan sin borrar nuestras diferencias. El 12 de octubre puede ser uno de ellos. No como una fecha que impone, sino como una que propone. Que nos invita a escuchar, a aprender, a compartir. Que nos recuerda que, pese a todo, hay algo que nos vincula: una historia tejida con palabras, con gestos, con sueños que cruzaron mares.

Y quizás, al final del día, lo más valioso sea eso: saber que no estamos solos. Que hay un nosotros que trasciende fronteras. Que hay una memoria que, si la cuidamos, puede seguir latiendo con fuerza.