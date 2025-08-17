Las imágenes de la Franja de Gaza me recuerdan a las obsoletas diapositivas que las misioneras nos mostraban en los colegios, si la memoria no ... me falla, de Etiopía. Descubrimos el Tercer Mundo en los cuerpos famélicos de unos niños de ojos grandes y que, a pesar de sus circunstancias, sonreían. No sé si esa sonrisa era forzada o artificial para suavizar la dureza de las fotografías. Después, nos daban unos sobrecitos color sepia para que los llevásemos a casa. Mi conciencia no descansaba hasta que conseguía un donativo de mis padres, por cierto, me encantaba cerrar el sobre y meterlo en la mochila. Al día siguiente, lo entregaba con alegría y pensaba que mi ayuda llegaría a ese lugar del mundo. Entonces, quizá por mi inocencia, creía en la esperanza.

Ahora, después de 'taitantos', visualizo cada día, precisamente a la hora de comer, las mismas imágenes, sin embargo, ya no veo sonrisas, solo miseria y desolación. La pelea constante de un pueblo que se muere de hambre. Siento impotencia, tristeza y rabia. Cualquiera, que tenga un poco de corazón, pensará lo mismo que yo: «¿Hasta cuándo durará? ¿Dónde se ha quedado la cordura?» Antes que la raza, la religión o los motivos inventados para alargar esta guerra que ha causado miles de muertes, está la solidaridad.

Israel ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria y destruido infraestructura alimentaria, lo que ha llevado a esta hambruna generalizada en Gaza. Aunque, Israel sostiene que sus objetivos son militares y no civiles, son inevitables los llamados daños colaterales.

Muchos expertos consideran que estas acciones constituyen un genocidio. La historia se repite. Los últimos siglos han sido testigos de numerosas atrocidades masivas, desde el genocidio contra la población armenia, pasando por el Holocausto en la Alemania nazi o la guerra de Bosnia contra los musulmanes, sin olvidar la colonización y expansión de Estados Unidos con el resultado de la muerte y desplazamiento de los indígenas. Todos estos casos han sido condenados y, a pesar de ello, no ha servido de nada. Al final, la ley del más fuerte es la que impera.

No quiero desviar este artículo de los niños que mueren de inanición o de las madres que sufren el acoso constante de la guerra en la ratonera de Gaza. No es solo una tragedia humanitaria, sino una denuncia silenciosa ante la indiferencia global. Cada vida que se pierde supone el fracaso de la comunidad internacional para proteger a los más vulnerables, a los que se les ha arrebatado su futuro, su inocencia, su vida. Urge una respuesta inmediata y comprometida que priorice la dignidad humana por encima de los intereses económicos o políticos. Los niños no deberían pagar las consecuencias de algo que ni siquiera comprenden. Está en la mano de los que deciden, cambiar el curso de la historia y dar esperanza a un pueblo confinado, abandonado a su suerte, que no puede huir, no puede escapar, y, cuyo único viaje, día tras día, es hacia la supervivencia.