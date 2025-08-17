HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Reuters
Mujeres reales

El hambre

Esperanza Mancera

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:40

Las imágenes de la Franja de Gaza me recuerdan a las obsoletas diapositivas que las misioneras nos mostraban en los colegios, si la memoria no ... me falla, de Etiopía. Descubrimos el Tercer Mundo en los cuerpos famélicos de unos niños de ojos grandes y que, a pesar de sus circunstancias, sonreían. No sé si esa sonrisa era forzada o artificial para suavizar la dureza de las fotografías. Después, nos daban unos sobrecitos color sepia para que los llevásemos a casa. Mi conciencia no descansaba hasta que conseguía un donativo de mis padres, por cierto, me encantaba cerrar el sobre y meterlo en la mochila. Al día siguiente, lo entregaba con alegría y pensaba que mi ayuda llegaría a ese lugar del mundo. Entonces, quizá por mi inocencia, creía en la esperanza.

