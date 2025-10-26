La generación impaciente

En una oficina cualquiera, da igual al sector al que pertenezca, el recién incorporado propone liderar el proyecto. Tiene 24 años, un máster, dos idiomas ... y una seguridad que roza la imprudencia. El veterano, con dos o más décadas de experiencia, asiente en silencio. No es que no tenga ideas, es que piensa que ya no es su momento o que su preparación pesa menos que la velocidad.

Los nacidos en el año 2000 pertenecen a la Generación Z. Son nativos digitales, crecieron entre pantallas, algoritmos y tutoriales. Aprendieron que todo está a un clic, que el éxito puede ser inmediato y que la paciencia no es una virtud sino un inconveniente. No es que no valoren el trabajo: lo redefinen. Para ellos, trabajar no es escalar lentamente una jerarquía, sino construir una marca personal, visibilizar logros y moverse con agilidad entre proyectos.

Esta generación no quiere esperar. ¿Por qué hacerlo, si el mundo les ha enseñado que todo puede ser rápido? Desde el contenido que consumen hasta las aplicaciones que usan, todo está diseñado para la inmediatez. Y esa lógica se traslada al trabajo: quieren ascensos, reconocimiento y autonomía. No dentro de diez años, sino ahora.

Pero esa urgencia tiene efectos. En muchos entornos laborales, se percibe una tensión creciente entre jóvenes ambiciosos y compañeros con más experiencia. El trabajo en equipo se resiente cuando cada uno prioriza su propio avance. La colaboración se convierte en trámite, y el mentor en obstáculo; lejos de ser guía, consideran que hay que esquivarlo para no perder impulso.

¿Es justo culpar a los jóvenes? Tal vez no. El sistema que los rodea premia la visibilidad, no la trayectoria. Las redes sociales, los algoritmos y los modelos de éxito contemporáneo (influencers, emprendedores precoces, gurús de LinkedIn) les han enseñado que el reconocimiento se gana mostrando resultados, no acumulando años. En ese contexto, la ambición no es arrogancia: es supervivencia.

Sin embargo, algo se pierde en el camino. La experiencia no es solo tiempo: es memoria, contexto, intuición. Es saber cuándo no hacer algo, cuándo esperar, cuándo ceder. Y eso no se aprende en un tutorial. Cuando los jóvenes desprecian esa sabiduría, corren el riesgo de repetir errores ya cometidos, de reinventar lo que ya estaba resuelto.

La solución no está en la nostalgia ni en la crítica fácil. No se trata de frenar a los jóvenes ni de idealizar el pasado. Se trata de reconciliar ritmos. Que los veteranos compartan sin imponer, y que los jóvenes escuchen sin rendirse. Que la ambición no excluya la empatía, y que el ascenso no implique soledad.

Porque al final, el trabajo no es solo avanzar. Es avanzar con otros. Y en ese trayecto, la experiencia puede ser el mejor aliado, si se le da espacio. La Generación Z tiene mucho que aportar. Pero también mucho que aprender. Y eso, como todo lo valioso, requiere tiempo. El trabajo nos mide, pero no nos define. Somos más que cifras: somos vínculos, memoria, humanidad. Somos personas.