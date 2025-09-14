En estos tiempos de mentiras e hipocresía; lo confieso, yo fumo. Como dijo Mark Twain: «Dejar el tabaco no cuesta nada; lo he hecho cientos ... de veces». En mi caso no tantas, y siempre que me lo he propuesto, lo he conseguido.

Mi primer contacto con la nicotina fue en el instituto; una calada de un cigarro compartido, que me supo a rayos. Recuerdo que los profesores fumadores lo hacían en las aulas con total impunidad. No se cuestionaba si era perjudicial para los alumnos, ahora entiendo que era poco educativo.

En fin, después de este inciso, continúo. Mi padre fumaba tabaco negro, omito la marca para no hacer publicidad gratuita. Era fácil robarle un pitillo al día sin que se diera cuenta, así que, lo que empezó como algo social se convirtió en un vicio.

Al principio, los compraba sueltos en el quiosco, porque se podía. El olor a fumadora llegó al olfato de mi madre; tras una conversación con mis progenitores, la cual me sorprendió porque no me lo prohibieron. Palabras textuales: «Eres mayor de edad, puedes fumar en casa». Supongo que era una forma de ejercer un control permisivo. Mi consumo nunca fue en exceso, conduraba la cajetilla, excepto los fines de semana; socializar es lo que tiene.

Con el primer embarazo, dejé de fumar. No fue traumático en absoluto, porque estaba convencida de ello. Desde entonces, mi relación con el tabaco ha sido un vaivén de ahora fumo, ahora no fumo. Aguanté diez años sin probarlo, luego, lo retomé después de mi segundo embarazo, cuatro años más, y lo dejé de nuevo por un periodo de ocho, y cuando mi marido consiguió dejarlo, volví. A veces, me dice que es por llevarle la contraria, y no es cierto. Solo que ahora no es el momento.

Quizá si se aprueba el proyecto de ley que restringe el tabaquismo en espacios públicos, me convenza de que soy una lacra para la sociedad. En mi caso, no hay mayor placer que sentarme en una terraza de verano y disfrutar de un cigarrillo después de un buen desayuno. Soy consciente de que puedo molestar y siempre pregunto, y pido un cenicero. Por cierto, no tiro la colilla al suelo, porque incluso en los vicios hay maneras de convivir.

Además, cosa rara, no me gusta oler a tabaco y menos que otros huelan mi aliento, por lo cual, mastico chicle mentolado. Pero para mí, lo peor, es no poder fumar en mi propia casa, excepto en el despacho, mi antro.

Reconocer que tienes una adición no es fácil, y eso de que:« Lo tengo controlado», es una verdad a medias y más cuando la venta de tabaco, en todas sus variantes, es legal. Existe el libre albedrio incluso para un vicio que forma parte de nuestra cultura y que, como todos los vicios, es perjudicial para nuestra salud. Fumar, para mí, es una elección cargada de contradicciones: placer y culpa, hábito y conciencia, libertad y dependencia.

Tal vez un día lo deje para siempre. Tal vez no. Pero mientras tanto, como cantaba Sara Montiel: «Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén».