¿Qué es FOMO?

FOMO es el acrónimo en inglés que significa: «Fear Of Missing Out». Traducido al castellano es el miedo a perderse algo y puede provocar ansiedad ... o estrés. Las redes sociales y los entornos digitales nos muestran constantemente información sobre viajes, eventos, conciertos, experiencias extremas o actividades atractivas. Las comparaciones son odiosas y, para los que somos simples espectadores, pensamos que nuestras vidas son insulsas o demasiado aburridas, aunque nos resignamos a visualizar una y otra vez las imágenes. Sin embargo, las generaciones que han nacido enganchadas a sus teléfonos móviles sienten la necesidad o la presión de participar solo para no ser excluidas. En verano, sus agendas se llenan de compromisos sociales. Si hay una feria cercana, me apunto; si hay un concierto, me apunto; una barbacoa, me apunto; una invitación a la playa, me apunto; un vuelo de ida y vuelta por 35 euros, me apunto; 24 horas de fútbol, me apunto; un cumpleaños, me apunto… Podría seguir, las posibilidades son infinitas. Está de moda que los Influecers o Youtubers viajen por lugares exóticos y muestren su día a día, que, curiosamente, dan una imagen idílica de la experiencia. India, América, Islas paradisiacas, cruceros, comidas en los mejores restaurantes del mundo, bodas singulares, salas de fiestas, discotecas… ¿Cuánto hay de verdad? Hacen publicidad gratuita con el único fin de crear ansiedad, llevarse una buena cantidad económica y seguir viviendo del cuento a costa de los sueños de los demás. El FOMO provoca un impacto negativo en el bienestar mental y las relaciones sociales, sobre todo, en los jóvenes. Así como la dependencia de estar siempre conectados para no perderse la vida de los que admiran y puede confundirlos. Al mirarse en el espejo de internet, nada de lo que hacen les satisface plenamente. Las consecuencias pueden ser más graves de lo que a priori parecen: baja autoestima, depresión, soledad… Es difícil desconectar y establecer límites para el uso de las redes sociales, supongo que en la ciudad estos efectos son mayores, aunque en poblaciones pequeñas, donde vivo, tampoco nos libramos. El entorno familiar es fundamental. Hay que incentivar actividades que humanicen las experiencias vitales, lejos del mundo virtual. Enseñar a los jóvenes a disfrutar de cosas sencillas, de momentos de desconexión y hacerles entender que la vida no es tan fácil. ¿Alguna vez le has preguntado a tus hijos que quieren ser de mayor? No me extrañaría que una de sus respuestas fuera Youtuber o Influencer y más, desde que se publicaron los ingresos abultados de los más representativos. Desconozco si estos personajes estudiaron o no, o si la fama les llegó por casualidad, o si fue suerte. Nombres como Mkecrack, elrubiusOMG, Vegeta777 y AuronPlay se rifan los seguidores en Youtube España. Algunos de ellos solo hablan de juegos, otra forma de ayudar al consumismo de estos y enganchar a los espectadores con videos que, a veces, me parecen ridículos e infantiles. Después están las reinas de Instagram: María Pombo, Marta Díaz, Georgina Rodríguez…, en sus perfiles hablan de moda, viajes y muestran sus vidas, idílicas, entre comillas. Las chicas quieren ser como ellas, vestir como ellas, en definitiva, ser ellas. El FOMO existe, pero el miedo real es olvidarse de uno mismo.

Opinión HOY