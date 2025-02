La feria de mi pueblo

Comenta Compartir

En los meses de julio y agosto, los ayuntamientos de los pueblos de Extremadura hacen encaje de bolillos para organizar las ferias patronales. No solo ... por los ajustados presupuestos, que suelen dedicarse a finalidades con mayor repercusión a la hora de conseguir votos, sino por la competencia con las localidades limítrofes y evitar que las fechas no coincidan entre ellas. No hace mucho, escuché una conversación entre dos personas en la que se discutía sobre cuál era la mejor feria de la comarca, por supuesto ambas se querían llevar el gato al agua, sobre todo porque sus alcaldes no eran del mismo partido político.

Cuando hablamos de diversión, en pueblos de menos de 6.000 habitantes, es difícil contentar a jóvenes y mayores. Los recintos feriales se imponen cada vez más, esto provoca que se pierda el ambiente familiar de las tradicionales fiestas de los pueblos, aunque aún existen verbenas populares en las plazas y los eternos coches de choque, la única atracción fija que no ha decaído, junto con la caseta de los tiros y la tómbola. Recuerdo con nostalgia la primera vez que disfruté del calor de una feria de pueblo. Soy una chica de ciudad y el hecho de que mis padres me mandarán a pasar las vacaciones con mis tíos no me hacía mucho gracia. Con apenas trece años, descubrí lo que era trasnochar, bailar con una buena orquesta, comer churros al amanecer y enamorarme. Era inevitable coincidir en la plaza con los primos, los tíos, los abuelos, los padres y nadie se sentía controlado o vigilado por sus mayores. Ahora la juventud se dedica a peregrinar de en feria en feria, como si de un Viacrucis se tratara, con lo que supone el tráfico de vehículos a altas horas de la madrugada. Las principales causas de accidentes agravadas en estos trayectos cortos son el consumo de alcohol y drogas, el uso indebido del móvil, las distracciones al volante y el exceso de velocidad. Los padres, siempre los padres, los sufridores eternos, los que duermen con un ojo abierto y otro cerrado hasta que oyen abrirse la puerta. A mí me bastaba con pasarlo bien en mi pueblo, bailar un pasodoble, mucho pachangueo y regresar a pie a casa; el mayor riesgo era terminar el camino con los zapatos en la mano. El conformismo es una virtud de la que adolecen las nuevas generaciones. Cuando termina el verano, es inevitable la pregunta de cuál ha sido la mejor feria, el mejor concierto, el récord de horas sin dormir o la mayor borrachera. Se olvidan de los reencuentros con los amigos, de las comidas familiares y, para aquellos que regresan a sus puestos de trabajo o sus estudios, de las comodidades del hogar; del olor a café recién hecho, del tacto de las mullidas toallas, del sabor de la comida casera y de la tranquilidad. El único beneficio de estas fiestas es el regreso de los emigrantes. Las casas cerradas durante todo el año se airean, se consumen las chacinas y los productos típicos, los bares y terrazas se llenan, y el pueblo se reactiva, pero el bullicio es pasajero. Después de los meses estivales, llega el otoño y con él, la verdadera realidad, la Extremadura vaciada.

