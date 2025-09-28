Comenta Compartir

Hay preguntas que parecen inocentes, pero no lo son. «¿De dónde eres?» es una de ellas; el GPS emocional de los curiosos profesionales. La sueltan ... como quien ofrece un caramelo, pero en realidad están midiendo tu nivel de extranjería. No importa si vienes del pueblo de al lado o de otro continente: si no pronuncias «gracia» con la «s» correcta, ya eres objeto de su curiosidad. Porque claro, el acento te delata. Es como llevar un cartel luminoso que dice: «No soy de aquí y tampoco de Marte, relájate». En mi caso, a veces, me gustaría responder: «¿Acaso importa?». Sin embargo, contesto educada; la educación ante todo. La geografía emocional de esta pregunta es fascinante. No se trata de saber tu procedencia, sino de ubicarte en el mapa mental de quien te interroga. ¿Eres local, forastera, turista, amenaza? ¿Vienes a quedarte o solo estás de paso? ¿Tu presencia requiere ajuste cultural o tolerancia pasajera? Y lo mejor es el tono. Ese tono. No es curiosidad genuina, es más bien una mezcla de juicio, protocolo y chisme. Como si tu respuesta fuera a determinar si mereces un saludo, un café o un silencio incómodo. «¿De dónde eres?» puede sonar a bienvenida o a advertencia. A veces, incluso, parece una prueba de reparto para asignarte un papel en el guion de su vida. Luego está la versión avanzada: «¿Y qué haces aquí?» Que ya no es geografía, es fiscalización. Como si tu mera existencia necesitaras justificarla. Sería más acertado: «¿Qué te trae por aquí?». La empatía, por supuesto, brilla por su ausencia. Porque si realmente les importaras, te preguntarían cómo estás, qué te gusta, si necesitas algo. Pero no. Lo importante es saber si tu gentilicio encaja en su sistema de valores. Si tu acento merece confianza o recelo. Si tu cara les recuerda a alguien de la tele o a alguien que les robó el bolso en 1997. Y no falta quien, tras saber tu origen, te regala una clase exprés de estereotipos. «Ah, eres de tal sitio… entonces seguro que eres muy fiestero». O peor: «Uy, allí dicen que la gente es muy cerrada». Te regalan un análisis sociológico completo. Como si el acento, la ropa, o el modo de caminar fueran pistas para clasificarte. Lo irónico es que todos somos de algún sitio y de ninguno. En definitiva, uno es de donde lo tratan bien. De donde no te preguntan con cara de escrutinio, sino con ganas de conocerte. Uno es de donde puede ser sin tener que explicar nada. Uno es de donde se siente en casa. Si vamos a clasificar a la gente por su acento, su origen o su código postal, al menos hagámoslo con estilo. Porque al final, todos venimos del mismo sitio: del deseo de ser escuchados sin etiquetas, y del derecho de vivir en paz en cualquier lugar. No importa de dónde vengas si sabes mirar a los ojos, si sabes escuchar sin prejuicios. Porque el origen no dice tanto como el destino. Y el destino, si hay suerte, es que, quizá, nos encontremos sin la necesidad de explicar de dónde venimos.

