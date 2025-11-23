Cuestión de huevos

Comenta Compartir

En España, la economía se mide ya no en gráficos ni en índices, sino en huevos. Sí, en huevos. Porque basta con entrar al supermercado ... para comprobar que la inflación no es un concepto abstracto, sino el precio de una docena de huevos: ese humilde producto que antes salvaba cualquier cena rápida y ahora se ha convertido en un lujo digno de escaparate. La paradoja es evidente: España presume de crecer, de batir récords de PIB y de atraer inversiones, sin embargo, los salarios siguen quietos, como gallinas al sol. El país avanza en cifras macroeconómicas, pero los sueldos se quedan en el corral. Y mientras tanto, la cesta de la compra se dispara: el aceite se convierte en oro líquido, la leche en un capricho, y los huevos… en metáfora perfecta de lo que cuesta llegar a fin de mes. El humor, por supuesto, es la única defensa que nos queda. Porque si no nos reímos, lloramos. ¿Quién iba a pensar que un huevo frito podría convertirse en símbolo de resistencia? Hoy, invitar a alguien a una tortilla de patatas es casi un gesto de generosidad heroica. Y si encima lleva cebolla, hablamos ya de filantropía. La realidad, sin embargo, no tiene tanta gracia: nuestras nóminas llevan años estancadas, incapaces de seguir el ritmo de los precios. El trabajador español se levanta temprano, paga impuestos, soporta alquileres imposibles y, al final del día, descubre que lo que más ha subido en su vida no es su jornal o sus ahorros, sino la factura del supermercado. El Gobierno habla, a boca llena, de crecimiento y el ciudadano de supervivencia. Quizá sea hora de que los políticos dejen de hablar de macroeconomía y empiecen a hablar de microrealidad. Porque la verdadera medida del bienestar no está en los gráficos del Banco de España, sino en la cara que se nos queda cuando vemos el precio de los huevos. Y esa cara, créanme, no necesita estadísticas: basta con verla reflejada en un espejo.

El huevo, además, tiene una carga simbólica que no deberíamos despreciar. Es el alimento básico, el recurso universal, el comodín de cualquier cocina. Que se encarezca tanto es casi una metáfora cruel: lo esencial se vuelve inaccesible, lo cotidiano se convierte en lujo. Y mientras tanto, los sueldos permanecen congelados, como si fueran huevos en la nevera. La ironía es que España crece, pero no sus sueldos. El país se vende como moderno, competitivo, dinámico… pero el trabajador sigue atrapado en la misma nómina de hace diez años. El huevo, entonces, se convierte en termómetro social: si sube demasiado, no es solo un problema de gallinas, sino de justicia económica. En definitiva, la economía española es hoy una cuestión de huevos. De los que se compran, de los que se fríen… y de los que hacen falta para afrontar la vida con humor, aunque la nevera esté cada vez más vacía. Porque al final, lo que nos queda es reírnos de que un simple huevo se haya convertido en símbolo de un país que crece en cifras, pero no en salarios.

