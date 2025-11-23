HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mujeres reales

Cuestión de huevos

Esperanza Mancera

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En España, la economía se mide ya no en gráficos ni en índices, sino en huevos. Sí, en huevos. Porque basta con entrar al supermercado ... para comprobar que la inflación no es un concepto abstracto, sino el precio de una docena de huevos: ese humilde producto que antes salvaba cualquier cena rápida y ahora se ha convertido en un lujo digno de escaparate. La paradoja es evidente: España presume de crecer, de batir récords de PIB y de atraer inversiones, sin embargo, los salarios siguen quietos, como gallinas al sol. El país avanza en cifras macroeconómicas, pero los sueldos se quedan en el corral. Y mientras tanto, la cesta de la compra se dispara: el aceite se convierte en oro líquido, la leche en un capricho, y los huevos… en metáfora perfecta de lo que cuesta llegar a fin de mes. El humor, por supuesto, es la única defensa que nos queda. Porque si no nos reímos, lloramos. ¿Quién iba a pensar que un huevo frito podría convertirse en símbolo de resistencia? Hoy, invitar a alguien a una tortilla de patatas es casi un gesto de generosidad heroica. Y si encima lleva cebolla, hablamos ya de filantropía. La realidad, sin embargo, no tiene tanta gracia: nuestras nóminas llevan años estancadas, incapaces de seguir el ritmo de los precios. El trabajador español se levanta temprano, paga impuestos, soporta alquileres imposibles y, al final del día, descubre que lo que más ha subido en su vida no es su jornal o sus ahorros, sino la factura del supermercado. El Gobierno habla, a boca llena, de crecimiento y el ciudadano de supervivencia. Quizá sea hora de que los políticos dejen de hablar de macroeconomía y empiecen a hablar de microrealidad. Porque la verdadera medida del bienestar no está en los gráficos del Banco de España, sino en la cara que se nos queda cuando vemos el precio de los huevos. Y esa cara, créanme, no necesita estadísticas: basta con verla reflejada en un espejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  2. 2 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  5. 5 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  6. 6

    Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES
  7. 7

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa
  8. 8

    El descontento del personal del Sepad se traduce en cinco paros y concentraciones esta semana
  9. 9

    El principal testigo era el homicida
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cuestión de huevos

Cuestión de huevos