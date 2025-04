¿Comunión o boda?

En el mes de mayo comienza la temporada de comuniones. Aunque cada vez hay menos, las que se celebran adquieren la misma relevancia de una ... boda.

Estudié en el Colegio Santo Ángel y, en aquellos años, nos imponían el vestido de monja con el objetivo de que ninguna niña sobresaliera. Si alguna deseaba lucir un traje de princesa, buscaba una parroquia distinta y cumplía su sueño sola, sin sus amigas de pupitre. Después, solo la familia y amigos más allegados nos reuníamos para celebrarlo. Los regalos eran sencillos, pero se recibían con mucha ilusión. Ahora, si no hay móvil, tablet, videoconsola o cualquier aparato tecnológico, la fiesta no es completa. Sí, la fiesta, porque lo de menos es el verdadero significado de tomar por primera vez la Eucaristía; un sacramento de la Iglesia Católica que marca un momento importante en la vida espiritual de un niño o una niña.

Según la Unión de Consumidores de Extremadura, el gasto medio de una comunión para treinta invitados asciende a unos 3.000 euros. Si las familias se decantan por la opción más cara, puede elevar el presupuesto a un 200%. Incluso, hay quienes para poder asumir los gastos acuden a la financiación. No olvidemos el resto de los detalles que se han puesto de moda: la mesa de chuches, el DJ, la barra libre, animación, reportaje fotográfico, castillo hinchable, photocall, regalos de recuerdo… En definitiva, como en una boda. ¿Cuántos de estos niños se confirman? Aproximadamente un 60%.

La cuestión no está en cuánto, sino en cómo. Es decir, de esos niños que reciben la Primera Comunión, habría que preguntarse quiénes lo hacen por convicción religiosa o por el hecho de celebrar una fiesta y recibir regalos. ¿Los padres pecan de ingenuos, o no? Confieso que también me rendí a darles a mis hijos una gran fiesta. A mi parecer, en muchos casos, la fe no es el principal motivo que mueve a un niño para tomar la decisión de su compromiso como cristiano.

Vivimos en un mundo materialista e hipócrita. Tengo que recordar en este artículo al papa Francisco. Un hombre que en su pontificado subrayó su compromiso con la humildad y la sencillez. Comentaba con unas amigas el hecho, casual o no, de que esperase al día de la Resurrección para morir.

No quiero desviarme del tema. Sé que es la noticia de esta última semana, aun así, me centro de nuevo en el despilfarro de las comuniones y celebraciones importadas de otros países como, por ejemplo, las graduaciones. Nos dejamos llevar por el consumismo exacerbado y olvidamos nuestras tradiciones autóctonas. Un sinsentido que se impone y creo que no hay marcha atrás.

Olvidaba el gasto que supone para familiares y allegados. No basta con comprarle un regalo al homenajeado, hay que pagar el cubierto o, como se dice por aquí, el sobre. ¿Se agradece la invitación, o no? El desembolso económico puede dejar tiritando el sueldo. El artículo de hoy es una pequeña reflexión. En un mundo donde las desigualdades son cada vez mayores, la ostentación contribuye a aumentar las diferencias y olvidamos valores como la solidaridad.