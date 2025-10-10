HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Esperanza para un largo camino

Al alivio en todo el mundo por el acuerdo para detener la masacre en Gaza y recuperar a los rehenes debe seguir un esfuerzo sostenido para la retirada israelí, el desarme de Hamás y un futuro para Palestina

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Dos años y dos días después del segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la inmediata ofensiva ... israelí contra Gaza, el mundo aplaude con alivio el acuerdo entre el Movimiento de Resistencia Islámica y el Gobierno de Benjamín Netanyahu para poner en marcha la primera fase del plan presentado en la Casa Blanca el día 1 por Estados Unidos e Israel. El pacto alcanzado la madrugada de ayer en Sharm-el-Sheij debe permitir en las próximas jornadas la vuelta a casa de los rehenes y un cese de los ataques del ejército hebreo. Se trata de pasos imprescindibles para seguir avanzando, pero no exentos de obstáculos.

