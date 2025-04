La noche había cubierto el cielo de Cáceres con su manto de oscuridad cuando la procesión del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora ... de la Esperanza se estaba recogiendo en la iglesia de San Juan donde está ubicada su sede. El aire de la plazuela estaba impregnado del olor a jazmín de unas plantas próximas.

Bajo la ojiva gótica de la portada, la Virgen recibía el cariño de los fieles que la habían seguido. Sonó el himno que sirve como despedida de los fieles que se agolpaban en la plaza. Los Policías Nacionales, que custodiaban el paso por ser su patrona, mostraban su respeto en posición de firmes. Al terminar, un joven policía sale de la formación y se acerca a una de sus compañeras, también agente del Cuerpo, y se pone de rodillas para pedirle matrimonio, ante la Virgen de la Esperanza.

La cara que puso la aludida no ofrecía dudas de que para ella fue una sorpresa. No tanto para sus jefes, para el párroco Don Ceferino y para el Mayordomo de la Cofradía, Luis Manuel Rodríguez, que le habían dado permiso para que pudiera mostrar su deseo de compromiso en este momento tan emocionante. Todos aplaudían. Las campanas del templo comenzaron a sonar, como queriendo unirse a la alegría de esta pareja y desearle lo mejor en su vida en común. Porque la convivencia, a pesar del amor que se profesen, no es un camino de rosas. La felicidad está trufada de inconvenientes que hay que superar con buena voluntad. Porque 'Querer, es querer'. No sólo por las cualidades de ambas personas sino por el deseo de ir subiendo cada día un peldaño que les vaya uniendo más, y que se refleje en la felicidad de los que los rodean. Enhorabuena, Francisco José y María...