Ni están ni se las esperan

Parece que el capricho sigue rigiendo el principio del reparto de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) y así nos encontramos de la noche ... a la mañana que la Junta de Extremadura desvía 5,3 millones de euros de las rondas de Badajoz y Cáceres para ExpacioNavalmoral. Así para la conclusión de toda la Ronda Sur, con los tramos que aún faltan por realizar, podemos estar esperando a que el tren digno o de altas prestaciones –que no un AVE–, llegue a Badajoz. Pero me tranquiliza saber que el señor Fernández Vara vea «prioritario» completar los 17 kilómetros de la Ronda Sur, de la que se han realizado 4,1 kilómetros.

Por otro lado, la autovía a Cáceres, bloqueada por el Gobierno o el desdoble desde Badajoz hasta Zafra sigue esperando, porque la vida sigue igual –como decía Julio Iglesias–, las obras quedan (casi como estaban) pero la gente (del Régimen) se va (solo algunos).

Por otro lado, La Junta de Extremadura deberá devolver al Gobierno algo más de 50 millones de euros de la dotación de 106 millones para ayudas a la solvencia de empresas afectadas por la covid-19, el 48% del total. Como lo leen, el 48% del total deberá ser devuelto. La intención de la Junta (estos tíos son unos socios listos) era destinar esos fondos a otras líneas para que se quedaran en la región, pero el Ministerio de Asuntos Económicos no contemplaba esa opción. Yo me pregunto ¿y no se podrían haber enterado un poco mejor?

Son muchas carencias de infraestructuras, que dejan a Badajoz y la región bastante aislada, pero bueno, no se desanimen, con una inversión al ritmo actual de 21 millones al año, el plan estará completamente acabado en 75 años.