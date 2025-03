La espera es horrorosa

Comenta Compartir

Hace unos días un amigo se vio obligado a permanecer en la sala de espera del Hospital de Mérida por un familiar que acudió a ... Urgencias y me comentó que leyó por casualidad unas líneas aconsejando al público en general y familiares en particular que no hostiguen, incordien o molesten a los compañeros de turno, con las intransigencias de entrar indebidamente, cuando no es aconsejable ni está permitido, ya que ellos se limitan a realizar su trabajo lo mejor que pueden y solo reciben órdenes del jefe de servicio; cosa que me parece adecuada, prudente y aconsejable. Efectivamente, todo lo que sea ir en contra de las normas establecidas por el centro únicamente puede perjudicar e inquietar a los que allí cumplen con su obligación y a los enfermos. Pero no es menos cierto que como quiera que una exploración completa, que es lo que se realiza a cualquier persona que llega por urgencia, dura 4 o 5 horas, no es de recibo que los familiares de turno estén todo ese tiempo aguantando el 'chaparrón', sin tener noticias de su familiar y esté informado debidamente, ya que la impaciencia y el nerviosismo lógico producido por el desconocimiento de lo que allí dentro está ocurriendo, etc., etc.; puedan traer consigo, actuaciones y malos gestos que no conducen a nada.

Y yo pregunto: ¿no sería conveniente que el propio centro, y a través de los empleados de turno, se preocuparan un poco de calmar los ánimos de los que impacientemente ven pasar las horas sin tener noticias de sus seres queridos?, pero sobre todo porque cuando se va a Urgencias no es por capricho ni por rutina.

Cartas a la directora