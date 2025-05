Quien espera desespera

Están ustedes entre quienes por lo general esperan o por el contrario se encuentra entre los que hacen esperar? Yo soy de los que esperan, ... aunque me estoy quitando, puede que la edad me haya hecho más intransigente pero lo cierto es que cada vez espero menos, consciente de que mi tiempo tiene el mismo valor que el tiempo de los otros. Nuestra vida social está repleta de situaciones en las que nos toca esperar: en la consulta del médico, en la parada del autobús o en casa pendientes de que llegue la notificación de la concesión de la ayuda solicitada. Esperamos también la llamada de quien nos gusta y nos dijo 'ya te llamo', la de nuestra hija diciendo que llegó bien a su destino tras un viaje largo, esperamos al amigo tardón que siempre pone la misma excusa y esperamos que saquen a la venta las entradas para el concierto de Robe. Esperamos sabiendo que la espera tiene un tiempo limitado o, por el contrario, desconocemos cuánto tiempo tendremos que esperar, entonces, a veces, desesperamos.

He pensado en la espera tras escuchar al periodista Isaías Lafuente quien al hilo del primer viaje de Felipe VI en transporte público ha dicho que «si el monarca nunca ha montado en transporte público nunca habrá esperado una consulta en un centro de salud, ni habrá hecho cola en un supermercado. Es decir, no habrá hecho nada de lo que habitualmente hacemos la mayoría de las familias reales de este país». El juego de significados del periodista, 'familias reales' frente a 'familias de la realeza', da en la diana de una cuestión que me interesó desde que conocí el trabajo de Barry Schwartz, una de los pocas investigaciones sobre sociología de la espera. Sí, han leído bien, 'sociología de la espera' ¿es que acaso pensaban que todo el mundo espera lo mismo? Hasta en esto hay clases. Schwartz realizó una investigación sobre las colas y la espera y puso de manifiesto que ésta varía dependiendo del lugar que ocupemos en el sistema social. Si eres pobre, te toca esperar más, si eres rico, no esperas. ¿No me creen? Pues vayan a un aeropuerto con su billete de clase turista. La misma compañía ofrece un servicio llamado fast line o fast track en sus billetes Business, Oro, Platino, o como quiera que se llamen que exprese distinción, que les evitará quedarse descalzos, quitarse el cinturón o revisar sus pertenencias en público además de ahorrarles tiempo evitando las colas del arco de seguridad. En el polo opuesto y extremo de la realidad y la pobreza, las colas del hambre son un ejemplo mucho más ilustrativo de la vinculación entre la espera y el nivel económico.

Sin embargo, no se trata solo de dinero, sino también de poder. El sociólogo Pierre Bourdieu señala que la espera es una de las maneras privilegiadas de experimentar el poder, lo que explicaría perfectamente el comportamiento de aquella jefa bastante antipática y estirada a la que esperaban en la puerta de su despacho sin saber muy bien por cuánto tiempo. Haciéndose esperar ejercía poder al colocar a sus subordinados en su sitio, el de los mindundis: «Esperas porque yo lo valgo», parecía decir. Se me ocurren muchas situaciones que ejemplifican acciones asociadas al ejercicio de un poder sobre el tiempo de los demás. Basta con ser conscientes de que allí y en ese momento se tiene y queramos dejarlo claro. Así, el camarero al que hemos contestado mal a las 7 de la mañana, nos hace esperar porque en la geopolítica del bar la barra es su territorio. Nos lo dicen sus ojos, «ahora vas a esperar lo que yo te diga» y esperamos, porque necesitamos otro chute de café antes de fichar, y a no ser que tense mucho la cuerda, se nos eche el tiempo encima y desistamos desesperados, esperamos.

¿Esperas o te esperan?, esa es la cuestión. Ya les he dicho que me estoy quitando, que cada vez espero menos, y me lo tomo como un acto de rebeldía porque en determinadas circunstancias la espera es sumisión. Para algo me tienen que servir los años.