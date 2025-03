Espejismo de la felicidad

Comenta Compartir

En aras del dinero, el poder y el éxito se pisotea la moral y la ética y se hace mofa de esta como algo ya ... anticuado que lastra nuestro paso en esta vida que muchos recorren como si fuera eterna. Choca mucho actualmente el culto del cuerpo, no para la salud del mismo, sino para una pretendida prolongada juventud, que hincha y rellena pómulos, abulta labios, endereza pechos, quita arrugas y pone pelos a los calvos. Lo que no se quita fácilmente es la desesperanza del ser humano, cuando la balanza de los ideales y los desengaños se inclina más hacia estos últimos. Nos conformamos con el espejismo de la transitoria felicidad de las cosas materiales y con aturdimientos esporádicos: viajes para ver otros lugares («otros monumentos y costumbres», con el colofón de las comidas que tranquilizan y el vino que alegra), deportes (ya no es el opio del pueblo) y otras diversiones y aficiones con que intentamos llenar el vacío de nuestra existencia.

