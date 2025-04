Especular con las víctimas

Comenta Compartir

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, anunció ayer que la próxima semana su grupo votará en contra de la proposición de ley socialista ... para corregir la norma del 'solo sí es sí'. A no ser que medie una negociación fructífera, los morados arrastrarán en la votación a otros grupos del Congreso. La calificación de la iniciativa parlamentaria como una «vuelta al Código Penal de La Manada» no permite esperar un arreglo de revisión técnica sobre una ley que cada día suma más excarcelaciones y rebajas de condena ante tan graves delitos. La discrepancia entre los socios de Gobierno se ha vuelto tan insuperable que opera como un símbolo ideológico que, lejos de ocultar las otras muchas diferencias en que se mueve la coalición progresista, las aflora cada día. Aunque de esa manera orilla a las víctimas. El Congreso procederá a la votación de la toma en consideración de la proposición socialista la víspera del 8 de marzo. Solo cabe esperar que el debate parlamentario y la división en el feminismo no dejen de lado a las mujeres revictimizadas por una norma que las deja más a la intemperie en su sufrimiento.

Opinión HOY