La especial protección de la libertad de información

La polémica surgida por el escrito dirigido por doce partidos políticos (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Junts, EH Bildu, BNG, CUP, Más País, Compromís, Nueva ... Canarias y PDeCat) a la Secretaría General del Congreso de los Diputados por el que literalmente solicitan «a la Cámara tomar medidas necesarias con el objetivo de restablecer el buen funcionamiento de las ruedas de prensa» abre de nuevo un debate más amplio acerca de los límites de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Los antecedentes que dieron lugar a este escrito fueron una serie de preguntas formuladas en la sala de prensa del Congreso por periodistas acreditados de determinados medios de comunicación a determinados representantes políticos. Según describe el comunicado, las preguntas fueron realizadas con «absoluta falta de respeto» y provocando un «clima de tensión» que, según los grupos firmantes, pone «en riesgo la libertad de información».

La libertad de información ha reiterado en numerosas ocasiones nuestro Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cumple una función esencial para garantizar el estado democrático de derecho. En este sentido, las preguntas realizadas por los periodistas a los portavoces de los grupos parlamentarios son esenciales para la cobertura informativa de temas de actualidad política. El periodista, por tanto, en estos asuntos de interés general no puede verse coartado o limitado en su función, ya que goza del más alto nivel de protección en relación con la libertad de información.

Deberían aunar sus esfuerzos en implantar un modelo legislativo de autorregulación de los medios de comunicación

Pero, por otro lado, esto no quiere decir que pueda actuar ilimitadamente, ya que dentro de su actividad profesional el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos le impone determinadas «obligaciones y responsabilidades» en el disfrute del derecho a la libertad de expresión e información. Así, la jurisprudencia europea ha concretado estas obligaciones a que los periodistas actúen de buena fe y con una base precisa y fáctica, proporcionando información «fiable y precisa» de conformidad con la ética del periodismo. En definitiva, que se comporten de acuerdo con la ética periodística.

Aplicado esto al caso del que hablamos podríamos proclamar dos principios claros. El primero es la autonomía de los periodistas para seleccionar y plantear las preguntas de acuerdo con la técnica que estimen pertinentes en su misión de informar a la ciudadanía, sin restricciones que puedan provocar el conocido como 'chilling effect' o autocensura. El segundo es que tales preguntas deberán ser siempre formuladas con el debido respeto a los principios éticos del periodismo y, por tanto, de manera objetiva diferenciando, en todo momento, la información fáctica de la opinión y la crítica.

La conjunción de estos dos principios no siempre resultará sencilla, puesto que la autonomía editorial de la que gozan estos periodistas llevada al extremo puede provocar una ruptura del derecho que tienen los ciudadanos a una información objetiva y equilibrada, ya que si las preguntas se formulan de forma sesgada incluyendo todo tipo de explicaciones valorativas la información que se obtendrá no será objetiva en su contenido. De esta forma, si realmente las ruedas de prensa de determinados representantes políticos se convierten, como dice el comunicado, en «careos ideológicos» se corre el riesgo de que no se obtenga el mayor volumen de información posible que es lo que enriquece la formación de una opinión libre en una sociedad democrática.

Dicho lo anterior, el comunicado pide a la Secretaría General del Congreso determinadas medidas para restablecer el buen clima en la sala de prensa. Pero ¿se está refiriendo a la prohibición de acudir a la sala de prensa a determinados periodistas?, ¿la prohibición de determinadas preguntas (no sabemos con arreglo a qué criterios)? o ¿la imposición de amonestaciones o sanciones?

Ninguna de estas medidas puede ser adoptada sin que esto supusiese un ataque muy grave a la libertad de expresión e información. La institución parlamentaria no debe en ningún caso adoptar ninguna de las medidas anteriores, incluso en el caso en el que considerara que los periodistas se excedieron en sus preguntas. Esto provocaría efectos perversos: el primero de ellos, limitaría el flujo de información hacia el público; el segundo, las citadas restricciones provocarían en el futuro el ya mencionado efecto desaliento; y, en tercer lugar, las restricciones a determinados medios de comunicación quedarían siempre bajo la sospecha de la arbitrariedad política.

Pero la pregunta en este caso sería entonces ¿quién debe poner los límites a aquellas actuaciones de periodistas que se extralimitan en su función informativa? La respuesta ya la han dado diferentes organizaciones internacionales, entre ellas Naciones Unidas o el Consejo de Europa, se trata de confiar el establecimiento de estas medidas restrictivas a los organismos o mecanismos de autorregulación, quienes por otra parte nunca aplicarían una estrategia coactiva, sino de recomendaciones e informes revestidos de una autoridad moral reconocida.

Serían estos organismos compuestos principalmente por editores, periodistas y asociaciones de usuarios de los medios de comunicación, acompañados de expertos del mundo académico y jueces, los encargados de supervisar la aplicación de los principios de la ética periodística a los casos como el que estamos analizando.

Por ello, si queremos evitar restricciones a la libertad de información impuestas en una supuesta defensa del derecho a obtener una información objetiva e imparcial, pero a la vez necesitamos que los periodistas actúen de buena fe evitando que determinadas conductas contrarias a los principios éticos pongan en peligro la libertad de información, los esfuerzos de los grupos firmantes del citado manifiesto, así como el de los otros grupos políticos que rápidamente pusieron el grito en el cielo en defensa de la libertad de información, deberían aunar sus esfuerzos en implantar un modelo legislativo de autorregulación de los medios de comunicación.