Espartaco y Eneas

Tengo grabadas en la retina dos imágenes de la semana pasada. En una aparecen unos manifestantes armados de banderas patrióticas, jaleando a un tipo que ... se adivina tras los cristales de la habitación de un hotel. Seguro que la conoce porque es una imagen que se ha viralizado más que el ómicron del que abominan los propios manifestantes. La otra igual les suena menos, aunque también ha sido muy difundida: se trata de una fotografía en la que aparece un joven llevando a espaldas a su anciano padre. Ambos son indígenas, van desnudos y lucen una pieza de madera atravesándole el labio. Según cuenta la noticia, el joven cargó con su padre doce kilómetros a través de la selva amazónica, buscando alguien que pudiera vacunarlo contra la covid.

La fotografía fue tomada hace un año por Erik Jennings, médico especialista en salud aborigen en el Parque Nacional de la Amazonia, un territorio inhóspito e inexplorado en el que habita el pueblo Zo'é. Tawy y Wahu, que es como se llaman padre e hijo, pertenecen a esta etnia que sobrevive desde tiempo inmemorial, repartida en precarias chozas levantadas en la confluencia de los ríos Cuminapanema y Erepecuru. Su único depredador es el hombre blanco, del que consiguieron permanecer ocultos hasta finales de los ochenta del siglo pasado, cuando un grupo de misioneros les trajo la salvación, aderezada con un ligero toque de gripe y malaria. En menos de cinco años aquellas enfermedades desconocidas acabaron con la mitad de pueblo Zo'é y a día de hoy apenas quedan trescientos individuos.

Eso si el coronavirus no los ha extinguido ya a todos. El pasado febrero se llevó por delante al octogenario Amoin Aruká, último guerrero del pueblo Juma, y pronto podría pasar lo mismo con Rita, Baita y Tamandua, postreros representantes de los orgullosos Piripkura. La pandemia se ha cebado con las tribus indígenas mientras el gobierno de Jair Bolsonaro, el Papa Negro del Apocalipsis negacionista, miraba hacia otro lado. Así que cuando el coronavirus cercó su aldea, el instinto de supervivencia impulsó al joven Tawy, que no había leído a Virgilio y ni puñetera falta que le hacía, para cargar con su padre y atravesar media selva en busca de un atisbo de esperanza.

A miles de kilómetros de allí, el ilustre progenitor de un laureado tenista vociferaba a los cuatro vientos que su hijo era un moderno Espartaco. Y aunque lo aventurado del símil podría venir referido a que el mozo lucía unas pantorrillas como las de Kirk Douglas en la película de Kubrik, lo cierto es que el elogio paternal era producto de un berrinche que acabó desencadenando un conflicto diplomático a escala mundial, porque el niño no quería vacunarse, pero quería seguir tocando las pelotas a cualquier precio. Con medio planeta aplaudiéndole las gracias, yo me pregunto qué civilización acabará por extinguirse antes, la de Eneas o la de Espartaco. Porque el pueblo Zo'és se rige por leyes sabias y ancestrales que velan por su supervivencia, pero Australia no.