Comenta Compartir

Estaba hace unos días en una peña disfrutando del paisaje de Tentudía tras la subida cuando se me acerca el gato (sí, llevábamos un gato ... como mascota). Y no tenía ganas de compartir mis viandas ni mi compañía, aprovechando que los demás se habían dispersado. Me acordé entonces de cuando me explicaban de pequeña cómo debía espantar al gato o perro: siempre con más énfasis (asertividad lo llaman ahora) de lo que lo hacía. Parece que aprendí, no volvió.

Esto me recordó a la situación vivida en la comida de Navidad. Uno de los compañeros al que conocíamos muy poco «se pasó» con la bebida y no hacía más que acercarse a las compañeras a abarcarnos por la cintura a la hora del baile. Debo reconocer que lo hizo una sola vez conmigo y no fue agradable lo que sentí. Pero, ¿por qué tanta tolerancia con alguien así?, ¿por qué no se llevó más coces?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora