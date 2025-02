¿Las dos Españas?

Hace unos días fui intervenido de urgencias en el Hospital Universitario de Cáceres y pude comprobar de primera mano la profesionalidad y humanidad con la que el personal del Servicio Extremeño de Salud trabaja. Que en las condiciones siempre difíciles de Urgencias el médico se ... presente por su nombre y te mantenga la sonrisa (con los ojos aún, malditas mascarillas), la cirujana te explique todo con paciencia y amabilidad, o los enfermeros se esmeren tanto por intentar que pases lo mejor posible el mal trago, es una especie de milagro diario y de excepción en este mar irracional en el que parecemos instalados. Porque al mismo tiempo uno veía la prensa en el móvil, en los tiempos largos de espera, y lo que se le abría en la pantalla era y es una España completamente distinta: crispación, polarización, lenguaje soez en las Cortes, políticos hiperventilados e hiperbólicos, periodistas maleducados, enfrentamientos vacuos, tiranteces entre poderes del Estado y obsceno incumplimiento de la Constitución. En pocas ocasiones se puede constatar, creo, la distancia sideral que a veces se extiende entre el país oficial y mediático, entre la actualidad política líquida y confusa, y la España de quienes trabajan día a día ajenos al espectáculo en el que se ha convertido la cosa pública. Porque lejos el que escribe de cualquier concepción pueril de antipolítica, del «todos son iguales» y lemas parecidos, hay días en los que el malestar y el cabreo son tan intensos y profundos que la generalización, siempre injusta, llega pronto a la lengua. Y últimamente son demasiados días.

Pero no. Los servicios públicos funcionan, la gente suele ser más educada de lo que presuponemos, las muestras de solidaridad y de altruismo están más presentes de lo que creeríamos, las instituciones del día a día marchan, aunque renqueantes, para cumplir sus funciones y miles de políticos, sobre todo alcaldes y concejales, dan todo por el bien general y el interés colectivo. Si solo atendiéramos a las noticias, a los sensacionalistas telediarios o a las tribunas de quienes expulsan lava hasta por las orejas, pareciera que vivimos en un clima guerracivilista continuo y que el país es un desastre mayúsculo. En días como aquel, en el hospital, te das cuenta de que no, de que aún no: que el Estado social, aunque debilitado, continúa proporcionándonos a todos un paraguas colectivo con el que protegernos de las inclemencias y que, con todo, seguimos siendo uno de los mejores países del mundo para vivir y disfrutar de la propia vida. Decía Bismarck que España era una nación muy fuerte porque intentaba destruirse constantemente a sí misma sin conseguirlo. Y cómo seríamos entonces si, en vez de la hipérbole constante, el parlamento, los tertulianos y las altas autoridades y responsables políticos se parecieran más a aquel médico, a aquella cirujana y a aquellos enfermemos. Cómo sería España si, por primera vez en su historia, fuese toda ella el país real que es y no la caricatura que refleja.