España en venta

En los 80 nos rasgamos las vestiduras cuando el recién nombrado vicepresidente del primer gobierno socialista, Alfonso Guerra, lanzó aquella frase de «Vamos a poner ... a España que no la va a reconocer ni la madre que la parió». Fue una bravuconada de las suyas, porque en los 14 años felipistas no pasó nada reseñable (salvo la caída económica y la corrupción de Roldán y otros) ya que al margen de la entrada de nuestro país en la OTAN, las autonomías siguieron el rumbo constitucional marcado «manteniéndose la unidad de las tierras exaltando la multiplicidad de sus regiones», como diría el innombrable, ni se institucionalizó como ahora el asesinato con la eutanasia y el aborto libre; siendo la mayor polémica social la surgida (ahora suena infantil) por el 'Póntelo, pónselo' que la progresía oficial publicitaba como obligado avance en las relaciones sexuales. Mas de ese socialismo acomodado a las realidades de España hemos pasado al mercadeo sanchista, donde España está en venta a fin de mantener el trasero en la Moncloa. Así logró la investidura, y así la extrema izquierda que no es otra que Bildu, Podemos y sus títeres separatistas, desgraciadamente, está logrando hacer desaparecer a España, pues la entrega de ella por parte del presidente para mantener sus bastardos intereses a ese abigarramiento comunista hacen buena la frase de Churchill: «Si pones comunistas a cargo del desierto del Sahara en 5 años habrá escasez de arena». Queda año y medio para las elecciones y el alma de España sigue en el mercadillo sanchista ¿aguantará o habrá sido liquidada bajo promesa de cuatro años más de poltrona?

