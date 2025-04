Comenta Compartir

Los municipios dispersos en el territorio y escasamente poblados, la llamada España vaciada, carecen de bancos y su población tiene que hacer frente a la ... exclusión financiera. Ahora bien, no solo sufren la carencia de oficinas bancarias y cajeros, sino que tampoco tienen bares, comercios, gasolineras... En general, no disponen de servicios de naturaleza privada. En menor medida, también adolecen de falta de acceso a oficinas de Correos, farmacias y atención médica. Desde 2010 se han cerrado una media de 2.143 bares al año en nuestro país, según los informes de hostelería de España, en una década se han cerrado cerca de un 10% de bares. De nuevo, la España vaciada sufre más el cierre de estos negocios, vitales para municipios pequeños en los que el bar representa a menudo el único punto de encuentro. La despoblación es un problema real para los pueblos y la sobrepoblación de las grandes ciudades en contraste con la despoblación de muchas zonas rurales de España hace que mientras la tasa de empleo y la vivienda es un problema grave en los núcleos urbanos, en muchos pequeños pueblos se necesita gente para trabajar. En la llamada España vacía hay que hacer frente al reto que supone una demografía en caída, pues eso acaba provocando el cierre de servicios básicos como escuelas, médicos y la desaparición de comercios importantes para comunidades sin apenas alternativas. Hay un buen puñado de pueblos con menos de 100 habitantes en España que han ido perdiendo población, mientras veían como los jóvenes emigraban y no volvían. La falta de mano de obra y de niños que representan el futuro para toda población es un grave problema en estos lugares. La España vaciada son esos territorios que han perdido progresivamente población desde mediados del siglo XX y continuando en el XXI, afectados por políticas económicas y estructurales que han facilitado el desequilibrio territorial, la concentración de población en grandes urbes y han provocado el declive de dichos territorios perdiendo personas, servicios, infraestructuras y oportunidades laborales.

Cartas al director