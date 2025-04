Comenta Compartir

Se considera un fenómeno actual, pero no es la primera vez. En los siglos XVI y XVII se produjo una fuerte emigración, en parte por ... el descubrimiento de América y en parte por el incremento demográfico. Los que viajaban a Indias volvían sin nada, o con sífilis, una de las importaciones de América junto al cacao o la patata. En las ciudades crece la picaresca, como medio de supervivencia. «Desertores del arao», como le gritábamos a los grises en nuestros tiempos mozos, no encontraban un modo de vida. Surge la novela picaresca. Del Lazarillo no hay seguridad de que entre en el género. Junto a la picaresca masculina, Buscón de Quevedo, Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, Estebanillo González, autor anónimo, surge una divertidisima picaresca femenina. La Pícara Justina, de López de Ubeda, La Hija de Celestina de Salas Barbadillo, a Castillo Solórzano debemos, aparte de la figura cruel y sanguinaria de El Bachiller Trapaza, La Niña de los Embustes La Garduña de Sevilla y Anzuelo de Bolsas. La Garduña de Sevilla se llamó también a una sociedad secreta criminal, que empezó a actuar en el siglo XVI. Tiene varias reglas, una es algo así como el «ver, oír y callar», «Buen ojo, buen oído, buenas piernas y poca lengua». La relación de reglas se puede ver en Google, pero la máxima es «antes mártires que confesores». Ahora se asocia la decadencia de los toros a la España vaciada. No estamos en 1950 y un empleado de una ganadería puede vivir a 30 kilómetros. Excusas.

Cartas al director