España, paraíso para los 'okupas'

España se ha convertido en un paraíso para 'okupas', sobre todo desde que la izquierda no quiere endurecer las leyes. Cada casa ocupada ilícitamente es ... una vida destrozada. Y si no que se lo digan a una familia que tras 20 años pagando la hipoteca ahora duerme en el portal de su casa porque su inquilina, que lleva dos años sin pagar el alquiler, se niega a irse de la casa. Hay miles de casos como este, pero solo una solución. Una ley 'antiokupa' a nivel nacional que proteja a los propietarios frente a estos ataques. Si la justicia no frena este fenómeno, las mafias vendrán todas a España y se aprovecharán de nuestra debilidad legal. Porque España, tengo entendido, es el paraíso de la 'okupación'. ¿La próxima casa 'okupada' podría ser la mía, la suya o la de Sánchez? Dios no lo quiera.

Cartas a la directora