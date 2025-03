España es una paella

Comenta Compartir

Alguien dijo que España solo estaba unida por la paella, El Corte Inglés y la selección del fútbol. Ya solo queda El Corte Inglés. La ... paella se ha hecho multicultural y democrática. Lo que no quiere decir que hayamos mejorado el resultado final sino que ahora cada región, pueblo o mesón se ha autodeterminado de las raíces originarias y ha ejercido su derecho a decidir. Así nos va. ¿Qué crees que te van a dar en alguna capital de cuyo nombre no quiero acordarme cuando pides una paella? Pues, por ejemplo, yo se de algún restaurante donde te colocan delante de las narices un arroz ¡con palitos de surimi! Será muy democrático y autodeterminado pero no deja de ser una bazofia.

El domingo se celebró en Algorta uno de los concursos de paellas más multitudinarios de España (perdón, del Estado) y aquello parecían las fallas de Valencia. No paellas valencianas sino paellas con forma de falla. Poco o nada que ver con la receta original porque el recipiente (paella) y el arroz (bomba) se han convertido en excusa para construir castillos de langostinos, playas de piñas tropicales, campos de fútbol con cherrys y pimientos en forma de jugadores, carruseles de huevo duro, norias de cigalas y rocas de brócoli salpicados de huevas de lumpo. Luego resulta que va un cocinero 'british' como Jamie Oliver, sugiere una paella con chorizo y le corremos a gorrazos por hereje. Pero la paella es la metáfora nacional. Cada uno reivindica su receta local o regional porque todo es bueno para el convento. El resultado es que entre amalgamas de carnes varias, marisco congelado, caldos de tetrabrik, langostinos de granja tiesos como la mojama, el llamado plato nacional se ha convertido en un puro desvarío. Estamos en lo que se ha llamado la 'mcdonalización' de la paella. Habría que resetear un poco este libertinaje culinario y volver los ojos al origen del plato. Porque si como dicen, lo quieren elevar a patrimonio de la humanidad, imagino al jurado volviéndose loco para saber a cuál de las tropecientas mil recetas hay que prestar atención. Un estudio de la Universidad Católica de Valencia ha tratado de cerrar el debate sobre el llamado plato nacional, la paella valenciana, fijando los diez ingredientes básicos y los que nunca debes poner. Sobre estos últimos seguro que hay cruce de tenedores porque el primero es la cebolla. Sí, la cebolla. A ver si alguno se entera de que la base de la paella no es el socorrido, reiterativo y aburrido sofrito. No. Ni pimientos del piquillo, ni aceitunas rellenas. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo contrario es arroz con cosas. No lo llamen paella, por favor.

