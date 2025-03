España no tiene nombres

España no tiene historia. La tenía. La más gloriosa. Descubrió y llevó su cultura al Nuevo Mundo, dominó el universo varios siglos y mantuvo su ... influencia otros tantos. Sus hazañas y proezas no admiten parangón. Sus hombres de armas y letras; descubridores y navegantes; artistas y grandes figuras en todos los campos, honran a nuestra nación y llenan las mejores páginas de los anales mundiales.

Pero ha sido borrada por quienes en lugar de enorgullecerse de su patria la detestan, y calle a calle, placa a placa, cruz a cruz, libro a libro, ley a ley, plan educativo a plan educativo, buscan suprimir su identidad y quedar sin contenido nuestro pasado. De su mano la historia de España ha sido tergiversada.

Ya no tenemos gestas, gloria, ni figuras de relieve, y nuestro ayer se ha hecho detestable. El 12 de Octubre, Hispanidad, Pavía, Lepanto, Pedro de Alvarado, Blas de Lezo, Godoy, María de Molina, Isabel de Portugal, Bárbara de Braganza, Carlota de Borbón o las Meninas ya no existen, por lo que su nombre no puede ser evocado.

De ahí que cuando hubo que nominar un puente de Badajoz enfilado a Portugal, como nuestra nación se ha quedado sin efemérides, referentes, hitos heroicos, personajes señeros y motivos de orgullo, fuera necesario buscar el nombre fuera de lo propio.

Para hacer un guiño a los colegas ideológicos transfronterizos, y desoyendo el deseo de Badajoz de llamarlo Bárbara de Braganza, casi unánimemente reclamado, el presidente de la Junta de Extremadura decidió llamarlo 25 de Abril. Y milagro que no se le ocurriera Aljubarrota para redondear el halago.

Un nombre que nada tiene que ver con Badajoz; ya ostenta otro puente en Lisboa, y es insólito que un país dedique a una destacada obra propia efemérides ajenas. La ocurrencia no ha sido afortunada y ha suscitado fuerte polémica, pues el guiño hacía los afines políticos del otro lado de la raya se ha convertido en irritación para mucha gente de éste. Otro caso de crear un problema donde no lo hay.

Para imponerlo, y presentando el asunto como si el puente fuera algo privativo pagado de su bolsillo, la Junta aduce que lo importante es que se inaugure, obviando el valor simbólico del nombre. Parece una nadería pero no lo es, pues los símbolos y los emblemas son muy importantes, como se acaba de ver en Francia con la bandera de Europa en el Arco del Triunfo. Además, si lo sustancial es la obra, ¿a qué empecinarse en aplicarle uno que provoca rechazo?

Decir, agarrándose a un formulismo burocrático, que el deseo de Badajoz de llamarlo Bárbara de Braganza no es válido, porque no se acordó oficialmente en un pleno municipal, es tan pueril como decir que el del presidente Fernández Vara para llamarlo 25 de Abril, tampoco, porque lo adoptó sin la formalidad reglamentaria de llevar corbata.