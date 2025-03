La otra España que madruga

Comenta Compartir

Me despierto antes de que suene la alarma del móvil. Son las 6.30 de la mañana. Preparo una infusión en la cocina mientras enredo ... con la tablet, calefacción a tope y pijama de franela. La noche afuera es cerrada y gélida. Varias conversaciones entremezcladas llaman mi atención. Miro por la ventana, decido abrirla para oír mejor qué se cuece. Una veintena de hombres y alguna mujer charlan en varios idiomas junto a un banco. Nadie se sienta, hay que estar alerta. Solo cojo algunas palabras en un español con acento sudamericano, del resto, nada. Entre ellos habrá más de un Youssef, algún Bacary, Marius o Wilson y, tal vez, una Oumaima. El termómetro del móvil marca -1 grados. Una señora mayor baja y se acerca al grupo, termo de café en mano y vasos de plástico, no está todo perdido. Diez minutos después llega una Iveco destartalada. La multitud se arremolina ante su puerta. El conductor baja la ventanilla, se aclara la voz y exclama: «Hoy me hacen falta siete. 30 euros. Al atardecer estamos de vuelta». Algunos se marchan. La mayoría, aguarda. La espera es tensa y fría, silenciosa. La puerta de la vieja furgoneta se abre. El conductor parece un hombre recio, de mediana edad; mira y escoge. Todos permanecen de pie, expectantes. No hacen falta palabras ni papeles, no importa el nombre; con una mirada es suficiente. Para dentro que no hay tiempo que perder, parece decirles. Arranca con mucha prisa y poco tacto. Dentro reinan el silencio y la oscuridad. La dureza del campo les espera pero se sienten afortunados, lo de hoy lo tienen resuelto. Mañana volverá la incertidumbre; será otro día igual. Y han venido para quitarnos el trabajo, no lo olvidemos.

Cartas a la directora