España hiperventilada

El discurso del Rey culmina el año de una lamentable tensión política. Lo hace en medio de una inquietante hiperventilación, con una dinámica de frentes y de polarización entre la derecha y la izquierda que no deja resquicios a un mínimo entendimiento. No lo va ... a haber. El conflicto suscitado por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial por la resistencia de la actual mayoría conservadora ha destapado al final todas las tensiones acumuladas durante años. Pero lo grave es el deterioro del sistema institucional. Asistimos hace tiempo a una abusiva colonización política por parte de los partidos que ha infectado todos los intersticios del modelo y que amenaza con llevarlo al colapso si no se adoptan medidas de regeneración urgente.

Las encuestas son reveladoras. Y las del CIS todo un termómetro social. La mayoría de los ciudadanos encuestados opina ya que la política es quizá el mayor problema, y que en lugar de ofrecer soluciones, enquista y agrava los conflictos, que son la base de una democracia liberal y pluralista. El boquete que se abre es profundo y solo da alas a los sectores más autoritarios, que hunden sus raíces en determinados caldos de cultivo de descontento y frustración. Sánchez sacó a colación en su último mensaje en el Senado un concepto que recuerda esos traumas del pasado. Acusó al PP de querer silenciar a las Cortes Generales porque no le gusta la actual mayoría de centroizquierda. Y pidió «sosiego y tranquilidad» porque «la democracia es fuerte y acabará venciendo». Recordó que, para la derecha, existe una intención por derribarle a toda costa y por situarlo en el bando de los enemigos de España. «Nos llaman la antiespaña», en alusión al mantra reaccionario utilizado por la derecha más radical, la liderada por Calvo-Sotelo, que combatió con dureza el régimen republicano antes del golpe de 1936. La Falange previa al alzamiento alentó este discurso de odio y persecución al adversario y los sectores más extremistas de las izquierdas entraron en el juego desestabilizador. Lo que vino después ya sabe. Para algunos de los aliados de Sánchez, esta polarización no es inédita. No hubo, esgrimen, ruptura democrática después de la muerte de Franco. Se alumbró un pacto pragmático que evitaba males mayores, la 'relación de debilidades', en lugar de 'la relación de fuerzas' de la que en su día hablase el escritor Manuel Vázquez Montalbán. Ni los antifranquistas ni los aperturistas del régimen anterior tenían suficiente fuerza para imponer sus condiciones y alcanzaron un compromiso de mínimos que dejaba el Poder Judicial, entre otros, sin una depuración de las estructuras del franquismo. Cuarenta y cuatro año después de aprobarse la Constitución, el edificio exhibe una profunda fatiga de materiales. La dinámica de bloques proyecta sombras peligrosas que la historia contemporéa se encarga de iluminar. Y el pulso entre el PP y el PSOE se ha convertido en un verdadero tapón generacional que empieza a desgastar a las propias instituciones del Estado. Basta comprobar los discursos soberanistas ante la última crisis del TC para entender esos riesgos. La retórica muchas veces la escribe el diablo con letra pequeña. En este contexto habrá que enmarcar el discurso del Rey. Aunque no se refiera explícitamente a la situación, su función constitucional pasa por «moderar y arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones». Felipe VI podría realizar una aproximación al actual escenario de crispación y lanzar un mensaje conciliador sobre la importancia de preservar las instituciones. La propia Corona puede entrar en una zona de riesgo si no transmite una clara imagen de cortafuegos con las dinámicas de su padre, el rey emérito, que también utilizó en su momento los discursos de Navidad para asentar un relato sobre la ejemplaridad institucional que durante su vida no trasladó a los hechos en absoluto. En definitiva, si la Monarquía parlamentaria es un plebiscito cotidiano, el sistema de la democracia liberal necesita que lo reguemos todos los días no vaya a ser que se nos seque sin darnos cuenta de ello.

