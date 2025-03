En España, sin España

España, en el título, es una comunidad política con ordenamiento jurídico propio, el del «Estado social y democrático de derecho» constitucional, y lengua común, el ... español, compartido con los países hispanoamericanos (segundo idioma por número de hablantes en los Estados Unidos de América). Si bien, como usted sabe, España es mucho más: protagonista de la historia de Europa y, por ende, de la cultura y la civilización occidental; también de la «leyenda negra», recreada y superpuesta, una y otra vez, por algunos de los nuestros.

Claro que no son la leyenda negra ni otras fantasías coloreadas en el presente las que alumbran esta comunidad política, sino la ciudadanía que hace libres e iguales, en derechos y deberes, a los españoles, al pueblo español, «del que emanan los poderes del Estado». Tendría, pues, que ser obvio proclamar que cuanto más fuertes sean esos poderes mejor servirán a la comunidad que los sustenta. Como lo contrario, que todo aquello que debilita al Estado común desprotege la libertad y la igualdad de los ciudadanos.

Sin embargo, bien lo sabe usted, no es así: en desigual batalla, abusando de la ignorancia (voluntaria), del desánimo (perezoso) y de la indiferencia de muchos, aquí y allá (no nos engañemos), los partidos que atacan a la comunidad política, saltándose a la torera el ordenamiento jurídico y tratando de arrinconar el español, tienen la ambición por las nubes. Y no les faltan motivos en esta legislatura. Según el entonces vicepresidente Pablo Iglesias, en connivencia tramposa, la mayoría de la investidura, en la que incluía a ERC, PNV y Bildu, «está llamada a convertirse en mayoría de dirección de Estado» (El Mundo, 5.12.2020).

A los extremeños, como al conjunto de los españoles, les favorece que España sea más fuerte en su unidad

Y en esa dirección, el lehendakari Urkullu propone «retornar a la soberanía anterior a 1839» para la Euskadi del siglo XXI, a fin de realizar la «nación vasca» (El Diario Vasco, 16.09.2021). El insurgente Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, condenado por el Tribunal Supremo en octubre de 2019 por sedición, indultado por el Gobierno en junio de 2021, dirige la autodeterminación de Cataluña. Y otro más, David Pla, el último jefe de ETA, se incorpora a la dirección de Sortu, formación integrante de EH Bildu.

«Es lo de siempre», dicen los cínicos, «el peaje por la gobernabilidad de este país», repiten campanudos. Efectivamente, lo de siempre, puesto que los objetivos de esos partidos, virulentamente hispanófobos, enemigos de la libertad, antiigualitarios y supremacistas, no van a cambiar. Como ya lo advirtiera perspicazmente, en 1985, el expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas: «Hay una dictadura blanca muy peligrosa, que no fusila, que no mata, pero que dejará un lastre muy fuerte». Una «dictadura blanca», porque en una democracia plena no hay, ni puede haber, diferencia de condición entre ciudadanos: unos no pueden ser legalmente superiores y, por ello, otros inferiores.

Estar en España (dentro de la Unión Europea), sin España (fuera del Estado común), como estrategia política sediciosa, sea para realizar la «nación vasca» o para autodeterminar la «nación catalana», es una perturbación deletérea que disuelve la soberanía única e indivisible del pueblo español y debilita los poderes públicos, ya incapaces de hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional. En fin, un plan de dirección del Estado que dicta el desahucio de España, reducida a mera carcasa, que a duras penas contiene la yuxtaposición de miembros, desintegrados, segregados y extraños: los de un monstruo, los de Frankenstein.

¿Qué gana Extremadura en ese estar sin estar? Nada. Pierde. A los extremeños, como al conjunto de los españoles, les favorece que España, la comunidad política, no solo el Estado español o ese Estado de cuyo nombre no quiero acordarme, sea más fuerte en su unidad. Que los poderes públicos cumplan y hagan cumplir la ley democrática, que no discrimina por razón de apellidos, que garantiza la libertad y los derechos de las minorías y protege los intereses de los más débiles, de las personas vulnerables, vivan aquí, en Madrid o en Barcelona, vuelvan al lugar donde nacieron o vayan de un sitio a otro, como así ha sido por los siglos de los siglos.

¿Con España o sin España? Esta es lamentablemente la cuestión: final, binaria, cruda, sin grises, ya que a todas luces es imposible el entendimiento con los que tienen por misión extinguir la ciudadanía española, el valor que nos cohesiona. Cuando el lastre hace ingobernable el barco, ahora, puede ser tarde; siento ser tan escéptico. Como cuestión de supervivencia, en defensa propia, estar en España, con España, exige mayor compromiso moral, cívico y político que el demostrado hasta el presente por la ciudadanía, más generosidad, esfuerzo y sacrificio de los unos y los otros, españoles todos, para combatir el fanatismo de ocho apellidos y la batasunización rampante, para, finalmente, vencer en las elecciones a los enemigos de la comunidad política, a los enemigos de España.