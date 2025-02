La España cantonal

El permanente cantonalismo que se da en España, que tiende a crear islas de egotismo envidioso en ocasiones, o de puro victimismo en otras (¡o ... ambas a la vez!), ha cambiado poco desde la época de Pi i Margall y sigue constituyendo, a mi humilde entender, una parte sustancial de la afección que padecemos a la hora de analizar los problemas colectivos y territoriales en nuestro país. Ahora sólo faltaba que Madrid, esa comunidad autónoma artificial creada a mayor gloria del centralismo, se sumara al carro de los agravios comparativos como parece desear la señora Ayuso.

Se dice en nuestras Españas: «Si mis trenes son peores que los tuyos, bandido castellanista o catalán tacaño, es porque en Madrid o en Barcelona los tienen mejores». En esta concepción parece, en muchas ocasiones, no anidar ni el más mínimo cuestionamiento de la capacidad presupuestaria del propio Estado, mermada hasta la extenuación, o de la evasión fiscal tan insultantemente vergonzosa de los grandes capitales, y no digamos ya de la propia esencia de este sistema económico que «tan bien redistribuye los bienes y las capacidades de producirlos».

Así, entre el «y tú más» y el «yo tengo menos que tú» no se cuestiona la posibilidad misma de que el total de la tarta extenuada que ha de ser repartida pueda crecer. Los problemas se convierten cada vez más en «peleas de pobres» que fragmentan, a veces hasta lo insufrible, la perspectiva de posibilidades que ofrece lo político. No es de extrañar, en consecuencia, que con el aumento de la desigualdad en los últimos años los elementos simbólicos de solidaridad se hayan derrumbado en occidente y que los nacionalismos etnocéntricos estén viviendo una nueva edad dorada, donde las comunidades tienden a replegarse sobre sí mismas para evitar que su falta de riqueza (y a veces, no sólo económica) pueda ser redistribuida. Y ello sin cuestionarse, nuevamente, el porqué de la propia desigualdad que afecta a la gran mayoría de la propia comunidad política.

En España no se llega a tales extremos, porque aquí simplemente la situación es más cómica y castiza. Que el Cantón de Cartagena se declarara independiente de España y de Murcia (de ambas, explícitamente) se diferencia bien poco del discurso de algunos políticos que acaban diciendo «Viva Galicia libre, Viva Andalucía libre, viva Castilla libre, visca Catalunya lliure...vivan todas las naciones oprimidas sin Estado» (sí, han leído bien, Rufián sentenciando en el Congreso). Pero si Cataluña, Valencia, País Vasco, Castilla, Galicia, Andalucía y ahora parece también que Madrid, están oprimidos por «España», ¿qué es esa España opresora entonces? O mejor, ¿quiénes son los opresores? ¿Los extremeños?

Entre unos y otros, entre los que se creen que España es el retrato anacrónico de terratenientes, oligarcas y malévolos hidalgos, y los que siéndolo creen que es suya, estamos «aviaos», que dicen en nuestra tierra.

Al menos, siempre nos quedará la tortilla de patatas como elemento común y vertebrador de las esencias patrias.