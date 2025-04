La espada de Simón Bolívar

Hemos tenido que documentarnos un poco sobre esta reliquia histórica, a la vista de la que han liado por el hecho de que el rey ... Felipe VI no se levantara de su asiento ante su paso en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro. Así, hemos sabido que el propio Petro militó en su juventud en el grupo guerrillero colombiano M-19, autores del robo de la espada de la casa-museo 'La quinta de Bolívar' de Bogotá en 1974, efectuando su rocambolesca huida en un Renault 6, imitando el hurto mediático que protagonizaron unos años antes los tupamaros uruguayos de la «bandera de los 33 Orientales». Durante el paradero desconocido de dicha reliquia, hasta su devolución en 1990, han circulado por ahí varias «espadas de Simón Bolívar», una de las cuales compró en el mercado negro como auténtica el capo Pablo Escobar para regalársela a su hijo Pablito.

Dejando aparte si la espada que han hecho desfilar recientemente en Colombia en esa ceremonia es la verdadera o no, hemos de centrarnos en el simbolismo del acto, resaltando el hecho de que el presidente saliente Iván Duque, con criterio más centrado, aunque sin éxito, se negó tajantemente a que la espada saliera del museo. Nadie duda de lo que significa la memoria del Libertador para los pueblos latinoamericanos de esta zona geográfica, sobre todo para los gobernantes de la izquierda. Pero presidentes colombianos ha habido muchos y a ninguno se le ha ocurrido esta peculiar y excéntrica procesión, salvo a este exguerrillero. El hecho de que entre los invitados estuviera el Rey de España, antigua potencia colonial contra la que combatió encarnizadamente Bolívar, tampoco debe pasarse por alto. Es como si en España, aunque haya pasado más tiempo, se saca de su museo en Burgos a la 'Tizona', la espada del Cid, para exhibirla delante de mandatarios árabes en algún acto oficial y pretender que le rindan pleitesía. Tampoco en Francia se ha sacado nunca a pasear a 'Joiosa', la espada de Carlomagno delante de visitantes sajones. El gesto de Felipe VI de no levantarse parece lo más normal del mundo y ello no enturbia en absoluto su viaje de cortesía ni las reuniones mantenidas para estrechar lazos con un país hermano que tantos efectivos humanos tiene en la sociedad española que los acoge. Y prueba de ello es que allí este episodio no ha tenido trascendencia alguna ni repercusión mediática. En España, sin embargo, se considera desde segmentos políticos con conocidos vínculos bolivarianos un «desaire imperdonable» susceptible de requerir explicaciones del Gobierno. Al parecer es la segunda parte de aquel famoso «por qué no te callas» del rey Juan Carlos a Hugo Chávez. Sencillamente, la exhibición de una reliquia histórica con importante carga simbólica nacional, fuera de los ámbitos patrióticos internos regionales (donde adquiere sentido su simbolismo), como es una toma de posesión presidencial con invitados extranjeros, constituye una torpeza protocolaria de un país (o un presidente) inmaduro desde el punto de vista diplomático. Las espadas, a los museos.