El esfuerzo, a debate

Según establecen reiteradamente los informes PISA, España ocupa uno de los últimos lugares entre los países de la OCDE en cuanto a rendimiento educativo, con ... un elevado índice de fracaso escolar. Es una realidad que las sucesivas crisis tanto económicas como esta última sanitaria no han propiciado el necesario aumento de la inversión en educación para salir de ese vergonzante furgón de cola. En la educación intervienen muchos factores, también el dinero, y con mucho peso. Si recuerdan, bajo el mandato del ministro Wert hace diez años, se detrajeron tres mil millones del presupuesto en educación para «ahorrar», lo que supuso aumento de la ratio de alumnos por aula, eliminación de programas de refuerzo, incremento de horas lectivas del profesorado, desaparición de tutorías y menos becas, entre otras cosas, que supusieron una hecatombe en los ya frágiles niveles de calidad, dibujando un futuro sombrío en cuanto a competencia y competitividad.

A pesar de que los presupuestos en Educación han crecido en los últimos años, esta situación no se ha revertido ni mucho menos. Y tampoco lo hará a corto plazo el maná de los fondos europeos: el cambio estructural que se precisa para ello es cuestión de muchos años, y sabemos que una de las consecuencias de la alternancia política en el poder consiste en derribar la ley de Educación aprobada por el gobierno saliente. Ahí se avanzará poco, y llevamos toda la democracia mareando la perdiz con la educación, sin resultado en los niveles de calidad. Por tanto, a los gobernantes actuales se les ha ocurrido la genial idea de maquillar las cifras de fracaso escolar de forma inmediata dulcificando por decreto los requisitos académicos para pasar de curso. Así, si el abandono se da fundamentalmente entre los alumnos repetidores, pues vamos a evitar que repitan, permitiendo que pasen de curso con asignaturas suspensas. Y vamos a eliminar las recuperaciones, para que no suspendan de nuevo. Se endosa a los claustros de profesores el marrón de decidir quién pasa y quién no, al quitar relevancia al rendimiento personal observable y mensurable en un examen, y potenciando esa evaluación continua que sabemos que diluye la verificación del rendimiento, tendiendo en muchos casos al aprobado general, por la dificultad de evaluar todos los parámetros que engloba un proceso de aprendizaje.

Dice la ministra del ramo que con estas medidas no se socava la cultura del esfuerzo. Discrepo. No se estimula precisamente el trabajo académico ni la búsqueda de la excelencia dejando una puerta abierta al coladero, pues los alumnos menos aplicados ya no necesitarán ese extra de dedicación y serán igualados por abajo con los más cumplidores, los cuales, ahora sí, puede que vean socavada su motivación al comprobar que esforzarse conlleva parecidos resultados que no hacerlo. Aquella necesaria motivación de logro de la que hablaba Abraham Maslow en sus teorías humanistas puede verse relegada a un segundo plano. Y esta auténtica «educación para la medianía» no es el mejor aprendizaje para la vida, donde no se regala nada.