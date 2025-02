La esencia de la democracia

La definición indeterminada y la pretensión inabarcable de la democracia, siempre en perpetua mutación y en continuo dinamismo, ha provocado a lo largo de la ... historia una sensación permanente de descontento y de traición. En efecto, la de la democracia es una historia también de frustración, pero de una frustración connatural al propio ideal democrático entendido como un fin siempre inalcanzable que se sustenta en unas tensiones que son, simplemente, irresolubles.

El sujeto de la democracia, se dice, es el pueblo, pero el pueblo no existe de cara a la toma de decisiones diaria sino a través representantes o representaciones aproximadas de sí mismo. Se da por hecho la tendencia a la estabilidad de la ley, de una ley que, sin embargo, no deja de intentar ser el reflejo de una voluntad popular siempre cambiante. El conflicto entre el número y la razón, pues nuestros sistemas se basan en buena medida en la legitimidad del sufragio universal, pero al tiempo intentan fundamentarse en la objetividad de poderes impersonales, guiados por valores o fines racionales. La tensión entre los deseos de mayor autonomía de los individuos, de ampliar sus esferas de libertad en democracia, y la necesidad o la intención de que participen en el ejercicio de un poder democrático cada vez mayor (social y político), que puede interferir en la autonomía individual (y no siempre en su beneficio).

Liberalismo y democracia, libertad y poder (o a través del poder), legitimidad y legalidad, individuo y sociedad, sociedad y Estado... tensiones que atraviesan nuestra historia de las ideas políticas desde los primeros griegos y que aún no han encontrado solución siquiera en el justo equilibrio. La democracia como dinamismo implica el propio dinamismo, el carácter cambiante, de unas respuestas nunca definitivas. Y en la elección de cada una de ellas entra en juego eso que hemos venido en llamar Política, término y concepto que nunca debiera perder su mayúscula.

El problema actual es que el debate político parece centrarse en la negación del contrario, en la negación misma del propio debate y en la creencia, errónea, de que toda decisión es definitiva y permanente. La polarización y el clima de extremismo que se respira en muchas formaciones políticas provocan que cada medida, cada política, sea contestada como si fuera la última. Estos duelos a primera sangre que sufrimos todos los días en la televisión o en las redes sociales, con el histrionismo que caracteriza a muchos de los tirios y troyanos que se enzarzan por nimiedades, pueden ser el inicio del fin de la democracia entendida como eje de tensiones, esto es, de la esencia y el valor de la democracia. Porque para que el ideal opere, funcione y siga estando vigente, debe continuar siendo inacabado, perfectible, debatible. Guardémonos de los falsos profetas de la verdad absoluta, antítesis del sano relativismo del debate político democrático que ha de supeditarse, recordemos, al cambio perpetuo de las aspiraciones, tendencias y valores de una sociedad completa y plural.