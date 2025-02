El escritor rarillo

Comenta Compartir

Había una vez un escritor de cuentos peculiar. Bueno, quizás lo de peculiar suene algo literario y quedaría mejor con un simple «rarillo», pero al fin de cuentas, como era escritor…

La rareza, la peculiaridad de nuestro escritor de cuentos consistía en que antes de ... empezar sus narraciones buscaba un título y luego procuraba escribir el cuento. Y no al revés, que es lo que se suele hacer. Lo normal es que se escriba una historia, por ejemplo, de un horripilante lobo comeabuelitas y de una niña que se viste con una caperuza roja y que luego se la titule ‘Caperucita roja’. Se escribe una fábula acerca de un gato que calza botas y, lógico, será ‘El gato con botas’. Sin embargo, nuestro peculiar y heterodoxo cuentista se afanaba en encontrar títulos atrayentes, raros (como él), poco usuales, para luego completarlos con interesantísimas historias. Pero se atascaba casi siempre al desarrollarlos. Una vez imaginó este título: ‘La princesa y la madurez emocional’, aunque luego fue incapaz de escribir algo más de dos o tres frases. Otro título que le gustó fue este: ‘El sastrecillo y las deudas hipotecarias de su padre’, pero tampoco superó el tercer renglón de escritura, y eso que este hombre escribía a mano, con un bolígrafo, sobre folios de color grisáceo que eran de papel reciclado. Los títulos le venían con cierta facilidad a la cabeza (‘Las tres gaviotas sordomudas’, ‘La tortuga marchosa’, ‘La bruja que invertía en bolsa’…) pero, una vez iniciado el cuento, ocurría lo de siempre: la inspiración inicial apenas le daba para redactar veinte o treinta palabras y de improviso, zas, se le apagaban las ideas. Los personajes no afloraban, la trama, el argumento, era una especie de neblina oscura que no dejaba entrever nada, y el cuento se quedaba allí, desparramado sobre el encabezado del folio, como si fuera un aborto literario, un proyecto fallido.

Sin embargo, hubo una vez que encontró un título ciertamente prometedor: ‘El columnista versátil’. Esta vez sí parecía que iba a conseguirlo: se sentó ante su escritorio, estampó en un folio nuevo el título y enseguida escribió: «Hace no mucho tiempo, en una ciudad encantadora, vivía un aprendiz de periodista que escribía columnas en la sección de opinión de un diario. Lo hacía por un poquito de vanidad, pues siempre gusta que te consideren una persona con predicamento, y, sobre todo, porque confiaba en que sus opiniones enriquecieran las de sus lectores además de que sus críticas, amables pero certeras e incisivas, hiciesen mella en los políticos que, al leerle, pensarían: ‘Cuánta razón tiene este hombre’. Con toda seguridad le harían caso…». Pero, maldita sea, aunque en esta ocasión había sobrepasado con cierta holgura el límite de los tres renglones, también se atascó en esta nueva redacción. Justo al llegar a la palabra «caso», se detuvo su mano, porque una vez más se le fue la inspiración. ¿Qué pasaba? ¿Otra vez lo mismo? Entonces releyó lo que había escrito y se dijo a sí mismo: «Qué pena, porque este sí que iba a ser un cuento, un auténtico cuento chino». Y allí quedó su relato, inconcluso para siempre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY