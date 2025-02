Escribir la naturaleza

El Día de las Escritoras se celebra en España desde 2016 en torno a la festividad de Santa Teresa de Jesús para «recuperar el legado de las mujeres escritoras, hacer visible su trabajo en la literatura y combatir la discriminación que han sufrido a lo ... largo de la historia». Hay que seguir reivindicando el reconocimiento a las mujeres también como escritoras, pero ojalá en un futuro próximo no tengamos que celebrar esta efeméride.

Las escritoras de la naturaleza son un grupo numeroso, pero aún menos visible que el propio colectivo. Escritoras «de» o «para» la naturaleza, con ese matiz en la preposición que incluye muchos puntos de vista: la divulgación, la denuncia, la narración de la contemplación de la naturaleza.

Los textos de muchas me han marcado especialmente y me han señalado el camino que quiero seguir. Así ha sido con los poemas de Emily Dickinson, que elaboró además un herbario de hojas y flores preciosamente clasificadas. O con la lectura reciente de 'Primavera silenciosa', de Rachel Carson, un libro que denuncia el empeño del ser humano en destruir todo lo natural a base de envenenarlo. De esta misma autora me entusiasmó 'El sentido del asombro', en el que habla de los descubrimientos sencillos en la naturaleza como fuerza esencial para vivir: «No hay mejor manera de preservar la naturaleza que experimentar su grandeza». Otras como Robin Wall Kimmerer o Aina S. Erice me han hecho reflexionar, respectivamente, sobre los dones que la naturaleza nos regala y sobre el fascinante mundo de las plantas.

Pero es la bióloga y escritora Mónica Fernández-Aceytuno uno de mis grandes referentes en la escritura para la naturaleza: «La hoja en blanco más hermosa que existe es la tierra». Sus escritos son una verdadera joya de palabras, vivencias y emociones de quien sabe escuchar lo que la naturaleza le cuenta.

Gracias a ella trato de seguir esta senda y escuchar a las hojas del chopo cuando el viento las mece, al riachuelo que me dice de dónde viene y a dónde va y que lleva tritones en su seno. A los lirios negros que florecen, misteriosos y ocultos, cada primavera; a los sauces llorones que descuelgan sus ramas tratando de tocar el suelo; a los almendros que se cubren de flores desafiando al frío del invierno. A los búhos que me cuentan sus amores y a los mirlos que me cantan sus canciones en los amaneceres de febrero.

Así cada día escribir la naturaleza, al ruiseñor con su retahíla, al caracol escondido en la humedad de la roca, la hoja dorada que cae del olmo, las silenes rosadas que crecen en las cunetas, las golondrinas que vuelan parloteando por las calles de mi barrio, los ratones que esconden piñones en las palmeras y el pequeño mundo mágico que se oculta en una gota de agua. Como las escritoras «de» y «para» la naturaleza, eso es lo que quiero, volcar sobre el papel el sentimiento, la emoción y el asombro de lo que ella me cuenta.