Mi profesora de Historia en 3º de BUP, adusta pero estupenda, físicamente entre Indira Gandhi y Bette Davis, nos contó un día sus vacaciones de verano en la URSS. Atendíamos arrobadas (no hablo como las de Unidas Podemos, era un instituto femenino). Nos decía lo que había en los supermercados. Poco. Las sandías se vendían a trozos. No una sandía entera, en un cuarto, en lo que fuera. Vale que eso lo vimos aquí años después (nos podíamos llevar media sandía), pero entonces nos pareció una extravagancia digna de países muy pobres que vestían de manera rara. Nosotros podíamos comprar lo que quisiéramos en tiendas llenas. Y las sandías y melones, además, en la carretera cuando íbamos a la playa (a esto lo voy a llamar anairisar).

Ahora hemos visto los supermercados de un Reino Unido 'postbrexit'. Pero es que a los que seguimos en Europa también nos amenazan con la escasez. Una guerra teníais que pasar, nos decían nuestras abuelas. Y sin guerra, nos viene la sorpresa. El tapón en el comercio mundial vacía almacenes y retrasa la recuperación. Falta gas y hay inflación. Pero no en España, en todos sitios. Un gráfico del 'Financial Times' muestra el ascenso del precio del desayuno desde enero de 2020 (el café, la leche, la avena, el zumo de naranja, el trigo) como signo de la inflación global. Los austriacos se han puesto a proponer hipótesis catastrofistas de apagones. La crisis de los microchips sale hasta en el capítulo de regreso de 'The Blacklist'. Aunque lo que estemos temiendo sea 'The Blackout' (el gran apagón).

Ahora más que nunca, que nos dominen los monos. Los que nos gobiernan no son mejores. Y la Estatua de la Libertad también queda bien acostada. Como un cristo yacente.