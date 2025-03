El escalador occidental

Comenta Compartir

Tenía yo una sección veraniega que se llamaba 'La turista occidental'. Ni que decir que era un juego de palabras y una apropiación de 'El ... turista accidental', la película protagonizada por William Hurt. Él sabía viajar y enseñaba cómo hacerlo. George Clooney no se dedicaba a enseñar, pero también viajaba mucho en 'Up in the Air'. Sí explicaba, por observación aguda de los especímenes humanos, en qué cola había que ponerse en los controles del aeropuerto. Cuál iba a ir más rápido. Viendo la foto de la cola de alpinistas ascendiendo al K2, te ríes de ese turismo aborregado del que huir.

Después de varios intentos frustrados, un periodista preguntó al explorador George Leigh Mallory por qué quería escalar el Everest. La respuesta es célebre: «Porque está ahí». Ahora habría que preguntar a los del K2 por qué demonios quieren subir con esa cola. Antes me voy a la playa de Levante de Benidorm el 15 de agosto. Somos idiotas hasta en el esfuerzo.

