Escalabrarse camino del Hospital

El colector de la Ribera del Marco, en Cáceres, le quita el sueño a Luis Salaya, alcalde de la capital. En Badajoz hace años que ... dejamos de oír hablar del colector del Caño de la Cambota, que protagonizaba los insomnios también durante años de los sucesivos alcaldes, como Antonio Cuéllar, Jaime Montero de Espinosa, Luis Movilla, Manolo Rojas, Gabriel Montesinos y otros que afrontaban ese problema, con los respectivos jefes de la logística municipal. Sin citar a nadie, por no herir susceptibilidades, yo creo que ahora se preocupan poco los responsables de las infraestructuras (primero el alcalde y sus concejales, luego los técnicos responsables del mantenimiento de la ciudad), porque ahí están las baldosas sueltas, baches a tutiplén, desconchones en los acerados, desidia en algunas obras como las de la Plaza de Conquistadores en la que los albañiles se han quedado a vivir ya allí y si son forasteros tendrán que empadronarse en Badajoz para las elecciones del año que viene... Hay obras como la de la nueva Facultad de Medicina que, aunque no sea competencia municipal, son un ejemplo de esa desidia. Ayer iba yo estampándome contra el suelo a romperme los piños sobre el duro asfalto porque me atreví a aparcar el coche en la zona vigilada del lejío e iba a pata al hospital. Estuve a punto de llegar antes de tiempo y en camilla, por culpa de un tropezón en un desconchado de una acera (el peso de los kilos y de los años, a vé). Allí si el visitante quiere atravesar ha de jugarse el pescuezo cruzando el cacho de suelo sin pasos de peatones, sorteando al autobús, los coches, los patinetes, las ambulancias y sin un municipal a la vista (esa es otra)... Poco se han gastado ahí en zahorra como se decía antes o en slurry, como escribe el colega Jota López Lago (estiércol líquido, una mierdecilla como otra cualquiera, con un nombre menos escatológico, porque lo de zahorra me suena a gallinas de corral). Vaya, a slurry rebautizado. Señor...

