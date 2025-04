Cómo se justifica que cuando los sondeos parecen soplar las velas del PP, los beneficiados directos se empeñen en meter palos en sus ruedas? Pablo ... Casado, que ya demostró su bisoñez política escupiendo desde la tribuna del Congreso a Vox, los únicos que pueden ayudarle, y que le están ayudando, parece empeñado en dar aliento al «sanchismo-leninismo» y sopla confrontaciones ridículas dentro del partido, mientras permanece cruzado de brazos a la hora de tomar decisiones serias y urgentes, como las que afectan al PP extremeño. Han pasado del Rajoy pusilánime al Casado indiferente.

Parece que dan por perdida a Extremadura y, como les da igual, quieren improvisar un candidato casi en el fuera de tiempo. ¡Que torpeza, el electorado no apuesta por lo desconocido, ni por lo conocido para mal! Si, como me dicen, están ralentizando la elección para, finalmente, volver a la comparsa de Monago como recurso de última hora, la torpeza es doble. Primero porque, con la tardanza, lo están desautorizando a priori, ya que en Extremadura le dan por amortizado y no son pocos lo que le están pasando factura por su soberbia, su altivez, sus despropósitos y memeces. Y segundo porque, si finalmente lo designan, apuestan por un gran quemado, que no hará otra cosa que extender alfombras al paso de Fernández Vara. Hay errores que se pagan.

Si en el PP no afrontan las elecciones autonómicas con un candidato al margen del clan que integran Monago y sus mariachis/as, tan quemados o más que él, Vara no necesitará ni campaña, porque se la hará el PP, enseñando esos caretos. Con un candidato que no esté viciado el resultado puede ser diferente, porque Vara está patinando y excesivamente confiado, como cuando Zapatero. Ofrecer al electorado la posibilidad de votar algo distinto, aunque sea tardía, es la opción más inteligente del PP. Y la menos carcajeante.

El dúo Monago-Manzano ya no hace reír ni a sus protegidos

Vara, que es sobrio y comedido, ha cometido errores de principiante, como el de aceptar una secretaria en la Ejecutiva Federal del PSOE, algo que lo vincula en exceso al partido y lo deja maniatado a la grupa de Pedro Sánchez. ¡Qué torpeza haber aceptado semejante pastelito envenenado, siendo presidente de la Junta de Extremadura! Eso lo vincula al partido en la medida que lo desvincula de Extremadura, porque se ve forzado a aplaudir todo lo que llega de Madrid y, al final, a base de tragar y justificar, queda como un «delegado del Gobierno» en la sombra. Y si no es así, así se ve, que a efectos prácticos es lo mismo. Mal negocio.

En el PP extremeño hay gente cualificada, con tirón electoral constatado y ajena a los teatros de marionetas a los que nos tienen acostumbrados. El dúo Monago-Manzano ya no hace reír ni a sus protegidos. En política es fácil levitar y he conocido a algunos que, ni con plomos en el bajo de los pantalones, lograban pisar tierra. Como dice José Mota: «Tonto, más que tonto, que eres tonto para siempre».

Julio César admitía que le recordaran permanentemente: «Recuerda que solo eres un hombre». En el PP extremeño falta esa monserga y el clavo del abanico que una las varillas. Sobran agotados, corifeos, palmeros y pelotas de todos los tamaños y colores, que tienen por único credo permanecer ellos. Y al PP que le vayan dando.