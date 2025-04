Comenta Compartir

La semana pasada perdí un documento en el que había trabajado durante un mes. No lo perdí como se pierde un calcetín en la lavadora, por sorpresa, inexplicablemente. No. Lo perdí siendo consciente de que lo iba a perder. Con diurnidad y tontería.

El ordenador me avisó: no hay suficiente espacio para guardar el documento. Me quedaba poco para terminarlo, un día, dos, a lo sumo. Impaciente por acabar, recuperé algo de memoria y continué trabajando. Jugándomela. Sabiendo que era muy probable que algo fuera mal. Porque hay veces que sabes que va a ir mal. Como aquella noche en la que tu amiga te advirtió que no te enrollaras con su primo porque era un cabeza loca, pero tú seguiste hablando con él, y te asomaste a unos ojos que se achinaban al sonreír, y pedisteis otro chupito, y acabasteis en tu piso para amanecer esa mañana y algunas más, y te creíste que esa alegría a borbotones iba a durar eternamente, y tú empezaste a pensar que tu amiga no llevaba razón, y él empezó a asustarse porque aquello se estaba convirtiendo en algo parecido al amor, y una mañana se fue y no volvió a mediodía, y te quedaste con las lentejas hechas, y sentiste que te habían arrancado el corazón de cuajo, y llamaste a tu amiga para contárselo, y ella te dijo que ya te lo había dicho, y tú te flagelaste diciéndote «soy idiota, idiota, idiota», y tiraste las lentejas a la basura.

Acabé guardando el documento. Cuando por la tarde fui abrirlo, resultó imposible. «No se pudo completar la operación». Lo peor es que el documento sigue ahí, pero es irrecuperable. Como el tío al que se le achinaban los ojos al sonreír. Los ordenadores y las amigas siempre te advierten. Y nunca se equivocan. Lo demás es un error humano.