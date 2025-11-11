HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 10 de noviembre, en Extremadura?

Equilibrio con China

La visita de Estado al país asiático pretende estabilizar los términos comerciales, pero podría incrementar el malestar en Washington

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los Reyes Felipe VI y Letizia aterrizaron ayer en Chengdú. Se trata de su primer viaje a China desde la proclamación del rey y también ... el primero de una monarquía europea a la región en los últimos siete años. Pese a que las relaciones entre España y China siempre han gozado de buena salud –ésta considera a España su socio preferente en Europa–, la visita institucional reviste esta vez un carácter especialmente estratégico: el Gobierno de España ha echado mano de la Corona para impulsar las relaciones comerciales con la superpotencia en un intento de reducir la asimetría en la balanza comercial entre ambas. A día de hoy, China exporta más y mejor a España. En palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, existe un déficit comercial de más de 40.000 millones de euros que España busca ahora corregir mediante la atracción de inversiones que, a su vez, dinamicen la cadena de producción, generen empleo y permitan la transferencia de tecnología puntera al país. Los Reyes tienen por delante una apretada agenda institucional que comienza hoy con un foro empresarial que contará con más de 400 empresas. Mañana, el Rey y el presidente Xi Jinping firmarán varios acuerdos para estrechar la colaboración en diversos sectores estratégicos, como el farmacéutico, agroalimentario, automovilístico o cultural, en un intento de construir una relación más equilibrada entre ambos países. El momento, sin duda, es idóneo: España atraviesa uno de las etapas más dulces de la diplomacia con los altos cargos del Partido Comunista Chino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  2. 2 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  3. 3 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  4. 4 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  5. 5 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  6. 6

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  7. 7 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  8. 8 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  9. 9 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  10. 10

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Equilibrio con China

Equilibrio con China