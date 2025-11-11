Equilibrio con China

Comenta Compartir

Los Reyes Felipe VI y Letizia aterrizaron ayer en Chengdú. Se trata de su primer viaje a China desde la proclamación del rey y también ... el primero de una monarquía europea a la región en los últimos siete años. Pese a que las relaciones entre España y China siempre han gozado de buena salud –ésta considera a España su socio preferente en Europa–, la visita institucional reviste esta vez un carácter especialmente estratégico: el Gobierno de España ha echado mano de la Corona para impulsar las relaciones comerciales con la superpotencia en un intento de reducir la asimetría en la balanza comercial entre ambas. A día de hoy, China exporta más y mejor a España. En palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, existe un déficit comercial de más de 40.000 millones de euros que España busca ahora corregir mediante la atracción de inversiones que, a su vez, dinamicen la cadena de producción, generen empleo y permitan la transferencia de tecnología puntera al país. Los Reyes tienen por delante una apretada agenda institucional que comienza hoy con un foro empresarial que contará con más de 400 empresas. Mañana, el Rey y el presidente Xi Jinping firmarán varios acuerdos para estrechar la colaboración en diversos sectores estratégicos, como el farmacéutico, agroalimentario, automovilístico o cultural, en un intento de construir una relación más equilibrada entre ambos países. El momento, sin duda, es idóneo: España atraviesa uno de las etapas más dulces de la diplomacia con los altos cargos del Partido Comunista Chino.

Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos severos. El acercamiento comercial de España a China resulta difícil de entender en Washington. Pedro Sánchez ha visitado ese país tres veces en los últimos tres años. La última, en abril de este año, causó tal malestar que Carlos Cuerpo tuvo que desplazarse después a la capital estadounidense para dar explicaciones. Se espera que España, como Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN, se alinee más claramente en favor de Estados Unidos en la guerra comercial y geopolítica que el país libra con China. Persiste así un reto importante en el horizonte: evitar, al tiempo que se rentabiliza la relación con el país asiático, un alejamiento de Estados Unidos y la Unión Europea, dado que ello podría dañar la influencia e imagen de España en el escenario global.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY