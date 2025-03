Epidemia de mascarillas

La Concejalía de Limpieza nos ha recordado mediante folletos y a través de las redes sociales cómo desprendernos de los residuos de forma correcta y ... responsable, con sentido ecológico. Se nos detalla en qué contenedor concreto en que deben ser depositados, dependiendo del tipo de material o sustancia: verde para los orgánicos, azul para papel y cartones, amarillo para los plásticos... El vidrio, la ropa y el calzado usados o los aceites domésticos tienen también sus depósitos específicos y hay lugares donde aparecen todos alineados ocupando un amplio tramo de calle. Cada cosa inservible parece tener su lugar, aunque todavía hay algunas que carecen de un contenedor propio para su reciclaje pese a ser muy abundantes y encontrarse esparcidas en cualquier lugar.

Me estoy refiriendo a las mascarillas sanitarias que debemos usar como protectoras frente a la covid. Imagino que, como yo, se habrán dado cuenta de la cantidad de ellas que se pueden ver en el suelo, de todas las modalidades y colores, por cualquier calle. Pero donde más proliferan es en las zonas recreativas frecuentadas por corredores, paseantes o ciclistas. Es en ellas donde pueden verse verdaderos regueros jalonando los senderos. Quiero pensar que esas prendas no son arrojadas por los usuarios de forma consciente, sino que se desprenden de manera accidental sin que los portadores reparen en ello. Estoy convencido de que la mayoría de las veces sucede así. Pero no siempre.

En más de una ocasión he visto cómo el usuario de la mascarilla sí se dio cuenta de que se le caía, pero no tuvo intención de detenerse a recogerla. «Ya se encargarán de retirarla», pensaría, como piensan algunos propietarios de perros que no se molestan, como sí hacen muchos, en limpiar las deposiciones de los animales.

La cuestión que se plantea es ¿dónde depositar las mascarillas inservibles o que se nos caen al suelo? ¿Siendo material textil va al depósito de ropa? ¿Al ser sintéticas van a los plásticos? Habría que pensar en un contenedor específico por cuanto se trata de un componente sanitario que puede estar contaminado y plantear problemas de salud. Aquí se precisaría de un depósito de gran capacidad, dada la proliferación. Desconozco si esta situación se da en otras ciudades, pero Badajoz padece una auténtica epidemia de mascarillas abandonadas. Epidemia sobre epidemia.