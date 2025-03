Nos enzarzamos por migajas

Cierto es que los ciudadanos necesitamos comprobar que quienes nos dirigen defienden el territorio, porque es así como entendemos que están donde están, sobre todo, ... para mejorar la vida de sus vecinos. Pero esa defensa mal entendida, de mercadeo y contra el resto, ha generado el panorama político polarizado y fragmentado en el que estamos y que se va enconando porque cada vez son más los dirigentes que se suman a esa defensa en busca de un respaldo ciudadano que lograron otros que les precedieron en la estrategia.

No ya vascos y catalanes, con ese continuo pedir histórico que el resto hemos normalizado. Isabel Díaz Ayuso barrió en las urnas no por ser la candidata del PP, sino por convertirse en máxima representante de un nacionalismo madrileño que hasta el momento no se había dado, presentando su comunidad como la gran damnificada por el Gobierno. Teruel Existe alcanzó el Parlamento tirando de ese sentimiento de abandono y su apuesta está creando escuela en esas otras zonas de un país, que cada vez lo es menos, acuciadas por una despoblación que asfixia su presente y su futuro. Porque con la lección que durante años venimos recibiendo, que enarbolar diferencias y victimismo da resultados, hemos aprendido que o defendemos lo nuestro o nadie va a venir a hacerlo.

Porque los partidos mayoritarios no han sabido o no han querido acabar con las desigualdades entre los territorios, porque se ha seguido potenciando a quienes más gritaban, el resultado es esta tendencia al alza en la defensa mal entendida del terruño, en la se pregunta solo qué hay de lo mío, y a la que también se ve abocada Extremadura si quiere subsistir. Pero aquí lo hacemos de forma equivocada.

Tenemos motivos suficientes, posiblemente como creen los ciudadanos de otras regiones por el no saber hacer o hacer mal de los partidos tradicionales, para sentirnos defraudados y no pocas veces ignorados en esta comunidad autónoma y, por tanto, con razones para alzar la voz en defensa de nuestro territorio. El problema es que no lo entendemos como tal.

Quizás porque igual que los partidos mayoritarios no han paliado las desigualdades entre las regiones, tampoco aquí lo han hecho bien cuando lo que surgen no son voces en defensa de Extremadura sino de localidades, comarcas o provincias. Que un pacto por el ferrocarril en esta región esté desmantelado, que la unidad por una infraestructura vital para el conjunto de esta tierra resistiera poco más de dos años, dice todo de todos.

Resulta contradictorio creo que en un mundo globalizado, cuando estamos pendientes de decisiones de Argelia o Rusia para ver si podemos bajar la factura de la luz y agradecemos un día y otro pertenecer a la Unión Europea, andemos en casa centrados en trocear este territorio que tenemos y defender solo el pedazo en el que estamos. Es desolador y enfada ver que en esta región denostada y a la cola de casi todo nos enzarzamos por el reparto de las migajas que nos llegan, molesta constatar una y otra vez que somos incapaces de hacer una defensa unánime del conjunto, de sumar esfuerzos y voces a reivindicaciones que nos quedan solo a unos kilómetros de distancia, porque hemos levantado en esta extensa tierra mil fronteras entre sus localidades, porque no logramos entender que si nuestro peso es escaso en el panorama nacional, divididos dejaremos de existir, que es hora de dejarnos de peleas pueblerinas y tiempo de sumarnos a peticiones que beneficien a la región sin mirar el color de los municipios ni tampoco el de los políticos de turno que los gobiernen, aunque sea lo único que ellos miren. Los de todos los colores.

El Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento Energético (CNIAE), aunque aún no tengamos claro qué es, estará en Extremadura. Por eso el alcalde de Badajoz se equivocó cuando tildó de robo el hecho de que haya sido Cáceres y no su ciudad la elegida para este centro, cuando agradeció de forma irónica al Gobierno de España y a la Junta se Extremadura su apoyo a Badajoz y cuando les acusó de generar conflictos donde no los había. En realidad, una nueva pelea en esta ya larga batalla histórica que solo él estaba de nuevo provocando.

Pero Ignacio Gragera no se equivoca cuando reclama a Pedro Sánchez que lleguen otras inversiones a la capital pacense, como no lo hace el alcalde de Plasencia cuando exige que se recuperen las conexiones ferroviarias con Madrid que había antes de la pandemia. Porque ambas reivindicaciones serán buenas para la región. Por eso no es de recibo que solo desde el sur se valore que se dé prioridad al corredor de mercancías Badajoz-Ciudad Real y solo desde el norte se lamente la supresión de la prioridad para la reapertura del tren Ruta de la Plata. Como si una y otra no afectaran igualmente a extremeños. Y mucho menos es de recibo que nos sigamos contentando con el cambio de cromos, con que nos den una de cal y otra de arena, y guardemos silencio cuando a nosotros nos toca la cara, aunque al de al lado le toque la cruz. Como si su batalla no fuera la nuestra.