Comenta Compartir

Va una a sus cosas y se encuentra, de sopetón, con las luces de Navidad. Así, sin avisar, sin darnos tiempo a hacernos a la ... idea de que ya llega lo inevitable, sin consideración alguna. Tampoco la han tenido los que me han puesto delante los anuncios del Gordo, que me he estrellado contra ellos y casi me rompo una pierna. Mira, por las lágrimas hacia los millones. Pero conmigo no pueden: si Antonio Recio no limpia pescado, yo no compro lotería ni aunque se me aparezca San Ildefonso y me diga el número que va a ganar. Para poca fe, ninguna.

Salgo a la calle esquivando décimos como si fueran balas: el de la panadería, el de la carnicería, el de la frutería, el del viaje de fin de estudios de mis sobrinos, el del taxista. Solo me ha faltado el del ¡AAH!, la Asociación de Amigos del '¡Hola!'. Y aguanto, y meneo la cabeza, y digo que no, que muchas gracias, que muy amable. Pero, al fin, siempre hay un momento en el que me pillan con la guardia baja, que hasta los héroes claudicamos alguna vez, y acabo comprando un décimo. El que juegan mis amigos, en concreto: no quiero ser la única que este verano se quede en casa mientras los demás se van a las Seychelles; ellos con el pelo recién puesto, ellas con la carita recién planchada, todo a base de trasplantarse billetes y de inyectarse euros, que una es perra vieja y sabe que le estallarían los ojos en cuanto viera en el grupo de wasap las fotos de las playas azules, de los cócteles con sombrilla y de las noches estrelladas. Por eso compraré el décimo de mi pandilla, por puritita envidia preventiva. Escribe Manuel Jabois en 'Miss Marte' que «los amigos, cuando dejan de serlo, siempre es por envidia». Y yo quiero conservar los míos. A ver si nos toca.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión