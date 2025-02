Escribo hoy desde Olivenza, y no es casualidad. Se cumplen años desde la muerte en París de Manuel Godoy, el Príncipe de la Paz, y ... ya saben que tengo una especial conexión con el personaje histórico que permanece enterrado en el cementerio del Este parisino (actual Père Lachaise).

Hace unas pocas semanas recibí el último mensaje de un desconocido preguntándome el lugar exacto del enterramiento puesto que quería visitar su tumba en un viaje vacacional a la capital francesa. Y es que cada vez son más los que se pasan por allí a rendirle cada cual el homenaje que es capaz. Siempre les doy las instrucciones precisas con el ruego de que le pongan una bandera de España y unas flores y me manden una foto del estado en que se encuentren la sepultura.

Todavía hoy no hemos hecho lo suficiente para que se incluya en el listado de personajes ilustres de la guía turística del cementerio. De lo de la repatriación ya no hablamos, por supuesto. Al menos yo, desde aquella entrevista que me hizo en el lugar la que entonces era corresponsal de Radio Televisión Española, la extremeña Marisa Rodríguez Palop.

Después de tomar las imágenes pertinentes y de grabar la entrevista que me hizo junto a la lápida y la imagen de Godoy, anduvimos despacio por los caminos internos del monumental cementerio. Para quien no lo conozca solo hay que recordar que allí se encuentran los más destacados mausoleos que pueden hallarse en un camposanto, correspondientes a las más altas dignidades de los personajes que reposan eternamente bajo la tierra.

En un momento del paseo en el que admirábamos esculturas de bronce, inscripciones, frontispicios y conjuntos arquitectónicos, la periodista me preguntó por el asunto de la repatriación de los restos de Godoy. La puse al corriente de lo que yo conozco del asunto, que no es mucho más de lo que se conoce públicamente: la dificultad propia de un enterramiento donde hay más de una persona y el añadido de que la sepultura no es propiedad de los descendientes del difunto, sino del banquero que tenía entonces y que, apiadándose de él, compró a perpetuidad el terreno donde reposa.

Y entonces sucedió algo en lo que yo ya había pensado, pero necesitaba que alguien me lo plantease con otros ojos y me hiciese abrir los míos definitivamente: Rodríguez Palop me preguntó por qué repatriarlo, qué sentido tenía sacarlo de uno de los cementerios más famosos del mundo para llevarlo a un lugar indeterminado donde probablemente acudirían los portugueses Amigos de Olivenza para tomarlo como lugar fijo de reivindicación, o sería objeto de chanza, o vete a saber. Tal vez no, pero en cualquier caso su figura fue digna de estar para siempre junto a contemporáneos que fueron de una importancia capital.

Quizás sea mejor que los esfuerzos, que siempre fueron infructuosos, podamos centrarlos en que París reconozca su figura y lo incluya entre los personajes que merecen la pena dentro el plantel del cementerio. Se me antoja más fácil y, desde aquella entrevista, mucho mejor.