Acabo de ver entera la serie 'Entrevías'. Hay en esa serie televisiva dos interpretaciones descomunales, brillantes e hipnóticas. Son las interpretaciones de José Coronado y ... de Luis Zahera. Coronado hace de un exmilitar español, que ejerce de ferretero en el barrio de Entrevías. Coronado es nuestro Clint Eastwood. La serie 'Entrevías' le roba mucho a la película 'Gran Torino' de Eastwood. Pero España no es Estados Unidos. La épica estadounidense no encaja bien en España. El ferretero y exmilitar Tirso Abantos es una copia hispánica del Eastwood de 'Gran Torino'. Sin embargo, 'Entrevías' es interesante porque Coronado y Zahera descargan tal dosis de talento interpretativo que te quedas sentado en el sillón de tu casa hasta el último capítulo. Llevo tiempo siguiendo a un actor como Zahera, porque Zahera es nuestro Robert de Niro. Histriónico, excesivo, con un comportamiento gestual al borde del delirio, con un acento gallego que resulta perturbador, Zahera es un enorme actor. Su tono de voz y su aviesa capacidad para modular un castellano lleno de ironía, de amenazas, dobles intenciones hacen de él un diamante en bruto. Si yo fuera director de cine haría una película con estos dos monstruos: con Coronado y Zahera. Pueden ser nuestros Al Pacino y De Niro.

Lo que más me ha interesado de la serie 'Entrevías' es aquello que la serie no pretendía contar: la soledad de dos seres humanos en el fracaso más absoluto. La parte que la serie dedica al mundo de la droga, de los sicarios y de los narcotraficantes, está ya muy vista. Pero esa soledad de Coronado y Zahera es interesantísima. También la soledad del personaje femenino de Laura Ramos, que interpreta a la colombiana Gladys, con un trabajo extraordinario. Gladys es otra superviviente. Una mujer cuya única obsesión es lograr un futuro para su hijo. Pero volvamos al policía corrupto, a Luis Zahera.

Cuando la serie caía en puntos muertos, le daba al mando hasta encontrar imágenes de Zahera. Entonces detenía la pantalla. Oyes hablar a Zahera y oyes hablar a la vida misma, con todos sus sarcasmos. Yo no sé por qué no le dan más papeles a este pedazo de actor. Solo hay que encontrarle un guion. Coronado y Zahera, juntos. O Coronado, Zahera, Luis Tosar y Antonio de la Torre, esos cuatro juntos y montan 'Los intocables de Eliot Ness' a la española. Se me olvidó otro pedazo de actor: Manolo Caro, que en 'Entrevías' está de Óscar a actor secundario. Demasiado talento como para que no haya un productor que los junte a todos en una película española potente y salvaje.