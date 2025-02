No entiendo a los que no se vacunan

Comenta Compartir

Hay gente que duda, que desoja la margarita, que están como Hamlet «entre el ser y no ser» en un soliloquio en el que blanden entre sus manos una jeringuilla. No son pocos, porque entre ellos están los que en sus mentes atribuladas no solo ... reina la incertidumbre de la eficacia contra el virus del líquido inyectable y, también, los que piensan que es una estrategia comercial de las farmacéuticas, o los que creen que a través de la fina aguja nos introducen un chip como a los caninos para estar controlados ¡como si ya no lo estuviéramos!

No entiendo a los que en uso de su libre albedrío rechazan inocularse para preservarse de la covid. Podría ocurrir, como diría el gran humorista José Mota, ¿y si sí? O como me señalaría mi buen confesor franciscano ante mis dudas juveniles del bien y del mal ¿y si el infierno existe, dónde irás, José Juan, con tu conducta? Por ello me pregunto ante la cada día más probada eficacia de los distintos inyectables, sean de la marca que sean ¿Y si con ese rechazo se forma un ejército invisible de portadores del virus de fácil transmisión en esta variopinta sociedad? Lo ideal sería que «aunque no hubiera infierno, te temiera» o lo que es igual, que en uso de esa libertad que ahora se utiliza para retirar el brazo ante el enfermero, por respeto a los demás se acudiese voluntario a hospitales y centros de salud y sin miedos a chip o reacciones incontrolables se hiciese lo que ha hecho la mayoría de los españoles: vacunarse. Sí, la gestión de la pandemia ha sido nefasta, pero por el hecho de vacunarse no se atenúa la responsabilidad gubernamental, solo contribuimos a la salud general de nuestra nación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión